Пострадавший в ДТП в Приангарье гражданин КНР находится в тяжелом состоянии

ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Пострадавший в ДТП с четырьмя большегрузами на трассе в Приангарье гражданин Китая находится в тяжелом состоянии, решается вопрос о его переводе из больницы Куйтуна в Иркутск, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.