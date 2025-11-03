Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший в ДТП в Приангарье гражданин КНР находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.11.2025
17:26 03.11.2025
Пострадавший в ДТП в Приангарье гражданин КНР находится в тяжелом состоянии
Пострадавший в ДТП в Приангарье гражданин КНР находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.11.2025
Пострадавший в ДТП в Приангарье гражданин КНР находится в тяжелом состоянии
Пострадавший в ДТП с четырьмя большегрузами на трассе в Приангарье гражданин Китая находится в тяжелом состоянии, решается вопрос о его переводе из больницы... РИА Новости, 03.11.2025
происшествия, куйтунский район, иркутск, игорь кобзев
Происшествия, Куйтунский район, Иркутск, Игорь Кобзев
Пострадавший в ДТП в Приангарье гражданин КНР находится в тяжелом состоянии

Пострадавший в ДТП в Приангарье гражданин Китая находится в тяжелом состоянии

© Фото : МЧС Иркутской области/TelegramПоследствия ДТП с участием грузовиков в Куйтунском районе Иркутской области
Последствия ДТП с участием грузовиков в Куйтунском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : МЧС Иркутской области/Telegram
Последствия ДТП с участием грузовиков в Куйтунском районе Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Пострадавший в ДТП с четырьмя большегрузами на трассе в Приангарье гражданин Китая находится в тяжелом состоянии, решается вопрос о его переводе из больницы Куйтуна в Иркутск, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
В Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" произошло столкновение четырех большегрузов. В ДТП погибли три человека, один из них скончался в больнице. Еще один пострадавший находится с травмами в медучреждении. Погибшие и пострадавший - граждане Белоруссии и КНР. Пятый пострадавший - гражданин России - от госпитализации отказался, он получил ушибы.
"Решается вопрос перевода пострадавшего гражданина Китая из Куйтунской районной больницы в Иркутскую областную клиническую больницу. Его состояние тяжелое", - написал Кобзев в Telegram-канале.
На месте ДТП работают спасатели, медики, сотрудники полиции, специалисты дорожной службы. До настоящего момента движение на участке закрыто в обе стороны, транспорт пока идет в объезд через деревню Листвянка Куйтунского района. Открыть трассу для всех транспортных средств обещают ближе к ночи.
Следственные органы проводят проверку по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
ПроисшествияКуйтунский районИркутскИгорь Кобзев
 
 
