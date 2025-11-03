Ученый секретарь музея в Удмуртии получил президентскую премию

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премия президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации присуждена ученому секретарю музея "Лудорвай" в Удмуртии Павлу Орлову и заместителю директора ООО "Открытия" Анне Габдуллиной, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"О присуждении премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2025 года... Присудить премию... и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации Габдуллиной Анне Вадимовне, заместителю директора общества с ограниченной ответственностью "Открытия", и Орлову Павлу Анатольевичу, ученому секретарю бюджетного учреждения культуры Удмуртской республики "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай", - говорится в документе.
Гендиректор выставки "Россия" получила президентскую премию
3 ноября 2024, 10:00