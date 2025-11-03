Рейтинг@Mail.ru
Ученый секретарь музея в Удмуртии получил президентскую премию
Культура
 
09:56 03.11.2025
Ученый секретарь музея в Удмуртии получил президентскую премию
Ученый секретарь музея в Удмуртии получил президентскую премию - РИА Новости, 03.11.2025
Ученый секретарь музея в Удмуртии получил президентскую премию
Премия президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации присуждена ученому секретарю музея "Лудорвай" в Удмуртии Павлу Орлову и... РИА Новости, 03.11.2025
культура
удмуртская республика (удмуртия)
общество
россия
день народного единства
новости культуры
удмуртская республика (удмуртия)
россия
удмуртская республика (удмуртия), общество, россия, день народного единства, новости культуры
Культура, Удмуртская Республика (Удмуртия), Общество, Россия, День народного единства, Новости культуры
Ученый секретарь музея в Удмуртии получил президентскую премию

Ученый секретарь музея "Лудорвай" получил премию за укрепление единства нации

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премия президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации присуждена ученому секретарю музея "Лудорвай" в Удмуртии Павлу Орлову и заместителю директора ООО "Открытия" Анне Габдуллиной, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"О присуждении премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2025 года... Присудить премию... и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации Габдуллиной Анне Вадимовне, заместителю директора общества с ограниченной ответственностью "Открытия", и Орлову Павлу Анатольевичу, ученому секретарю бюджетного учреждения культуры Удмуртской республики "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай", - говорится в документе.
Наталья Виртуозова - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Гендиректор выставки "Россия" получила президентскую премию
3 ноября 2024, 10:00
 
КультураУдмуртская Республика (Удмуртия)ОбществоРоссияДень народного единстваНовости культуры
 
 
