На западе Москвы загорелись строительные материалы
Строительные материалы загорелись на западе Москвы, возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 03.11.2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Происшествия, Москва, Россия, Василий Лановой, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
