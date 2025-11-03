Рейтинг@Mail.ru
На западе Москвы загорелись строительные материалы - РИА Новости, 03.11.2025
23:21 03.11.2025 (обновлено: 23:24 03.11.2025)
На западе Москвы загорелись строительные материалы
На западе Москвы загорелись строительные материалы
Строительные материалы загорелись на западе Москвы, возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 03.11.2025
На западе Москвы загорелись строительные материалы

Строительные материалы загорелись на западе Москвы, возгорание ликвидировали

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Строительные материалы загорелись на западе Москвы, возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Была заявка о возгорании на улице Василия Ланового, там происходило загорание строительных материалов на строительной площадке", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
Заголовок открываемого материала