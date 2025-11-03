Пономарев считает, что "Динамо" и Карпин не подходят друг другу

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Неудачное выступление московского "Динамо" в чемпионате России по футболу можно объяснить тем, что главный тренер Валерий Карпин пока не смог сработаться с игроками, заявил РИА Новости бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
Карпин возглавил "Динамо" в середине июня. В 14 турах Российской премьер-лиги (РПЛ) "бело-голубые" набрали 17 очков, команда занимает восьмое место в турнирной таблице. Карпин также является главным тренером сборной России.
«
"Что происходит сейчас с "Динамо", сказать трудно. Ну не попал Карпин в команду! А (португальский специалист Жозе) Моуринью сколько раз то попадал в команду, то нет. Сколько раз его уже увольняли, а в следующий раз у него опять все будет хорошо с новым клубом. И опять его будут возвеличивать. Наверное, "Динамо" все же не команда Карпина. Я считаю, что Карпину нельзя тренировать динамовцев", - сказал Пономарев.
"Все-таки "Динамо" и "Спартак" - два противоположных клуба. И многие болельщики "Динамо" не будут уважать Карпина, и руководство, на мой взгляд, все же будет относиться к нему в какой-то степени недоверчиво. В другие команды ему можно приходить - тренируй, ради бога, ЦСКА или "Локомотив", но "Динамо" и "Спартак" - особые команды. И отношения между ними и болельщиками клубов тоже особые", - подчеркнул собеседник агентства.