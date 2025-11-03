Пономарев считает, что "Динамо" и Карпин не подходят друг другу

«

"Что происходит сейчас с "Динамо", сказать трудно. Ну не попал Карпин в команду! А (португальский специалист Жозе) Моуринью сколько раз то попадал в команду, то нет. Сколько раз его уже увольняли, а в следующий раз у него опять все будет хорошо с новым клубом. И опять его будут возвеличивать. Наверное, "Динамо" все же не команда Карпина. Я считаю, что Карпину нельзя тренировать динамовцев", - сказал Пономарев.