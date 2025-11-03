Рейтинг@Mail.ru
12:13 03.11.2025
Поляки все меньше хотят возвращения военной службы, показал опрос
Граждане Польши все меньше хотят возвращения обязательной военной службы, следует из результатов исследования, проведенного социологической лабораторией IBRiS.
В мире, Польша, IBRiS
© AP Photo / Alik KepliczФлаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
© AP Photo / Alik Keplicz
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Граждане Польши все меньше хотят возвращения обязательной военной службы, следует из результатов исследования, проведенного социологической лабораторией IBRiS.
По данным проведенного опроса, лишь 39,2% респондентов одобряют восстановление в Польше обязательной военной службы. Против такого решения выступают 45,5%, а 15,2% участников опроса заявили, что не имеют мнения по данному вопросу.
При этом еще в марте текущего года исследование IBRiS показало, что до 55% населения поддерживали восстановление обязательной военной службы, противоположное мнение высказали 35,8% опрошенных, 9,1% не имели определенного мнения по этому вопросу.
Опрос проведен 24-25 октября на общенациональной выборке из 1067 человек. Данные о погрешности не приводятся.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Опрос показал, что думают немцы о возвращении обязательной военной службы
4 июля, 20:36
 
