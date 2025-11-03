https://ria.ru/20251103/polsha-2052612672.html
Поляки все меньше хотят возвращения военной службы, показал опрос
Поляки все меньше хотят возвращения военной службы, показал опрос - РИА Новости, 03.11.2025
Поляки все меньше хотят возвращения военной службы, показал опрос
Граждане Польши все меньше хотят возвращения обязательной военной службы, следует из результатов исследования, проведенного социологической лабораторией IBRiS. РИА Новости, 03.11.2025
Поляки все меньше хотят возвращения военной службы, показал опрос
IBRiS: 45,5% поляков выступает против возвращения обязательной военной службы