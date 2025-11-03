Футбольного агента арестовали за угрозу оружием игроку АПЛ, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Лондона арестовала футбольного агента за угрозу огнестрельным оружием в адрес футболиста клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает Би-би-си.

Подозреваемому 31 год, его имя не уточняется. Инцидент произошел 6 сентября в Лондоне. По информации источника, агент угрожал 20-летнему игроку. Во время этого происшествия он шантажировал, а также угрожал другому мужчине.