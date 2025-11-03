Рейтинг@Mail.ru
Футбольного агента арестовали за угрозу оружием игроку АПЛ, сообщили СМИ - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/politsija-2052684728.html
Футбольного агента арестовали за угрозу оружием игроку АПЛ, сообщили СМИ
Футбольного агента арестовали за угрозу оружием игроку АПЛ, сообщили СМИ - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Футбольного агента арестовали за угрозу оружием игроку АПЛ, сообщили СМИ
Полиция Лондона арестовала футбольного агента за угрозу огнестрельным оружием в адрес футболиста клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает Би-би-си. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T22:03:00+03:00
2025-11-03T22:03:00+03:00
спорт
лондон
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101230/73/1012307344_0:128:2500:1534_1920x0_80_0_0_bca37c4fd45fa8a0962493b58104c62a.jpg
/20251029/mostovoy-2051555196.html
лондон
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101230/73/1012307344_143:0:2358:1661_1920x0_80_0_0_6ab6ffb56446b66fc6031847e8825588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лондон, английская премьер-лига (апл)
Спорт, Лондон, Английская премьер-лига (АПЛ)
Футбольного агента арестовали за угрозу оружием игроку АПЛ, сообщили СМИ

BBC: в Лондоне арестовали футбольного агента за угрозу оружием футболисту АПЛ

© Fotolia / DutourdumondeЛондонская полиция
Лондонская полиция - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Fotolia / Dutourdumonde
Лондонская полиция. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Лондона арестовала футбольного агента за угрозу огнестрельным оружием в адрес футболиста клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает Би-би-си.
Подозреваемому 31 год, его имя не уточняется. Инцидент произошел 6 сентября в Лондоне. По информации источника, агент угрожал 20-летнему игроку. Во время этого происшествия он шантажировал, а также угрожал другому мужчине.
Агент был арестован 8 сентября по подозрению в хранении огнестрельного оружия с целью умышленного использования, шантаже и вождении без водительских прав. Позднее он был отпущен под залог. Полиция Лондона ведет расследование.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Петербурге арестовали еще двоих фигурантов дела о похищении Мостового
29 октября, 16:36
 
СпортЛондонАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала