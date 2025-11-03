https://ria.ru/20251103/politsija-2052684728.html
Футбольного агента арестовали за угрозу оружием игроку АПЛ, сообщили СМИ
Футбольного агента арестовали за угрозу оружием игроку АПЛ, сообщили СМИ
Полиция Лондона арестовала футбольного агента за угрозу огнестрельным оружием в адрес футболиста клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает Би-би-си. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
BBC: в Лондоне арестовали футбольного агента за угрозу оружием футболисту АПЛ
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Лондона арестовала футбольного агента за угрозу огнестрельным оружием в адрес футболиста клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает Би-би-си.
Подозреваемому 31 год, его имя не уточняется. Инцидент произошел 6 сентября в Лондоне. По информации источника, агент угрожал 20-летнему игроку. Во время этого происшествия он шантажировал, а также угрожал другому мужчине.
Агент был арестован 8 сентября по подозрению в хранении огнестрельного оружия с целью умышленного использования, шантаже и вождении без водительских прав. Позднее он был отпущен под залог. Полиция Лондона ведет расследование.