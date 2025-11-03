Рейтинг@Mail.ru
Журналист раскрыл, на что решился Запад из-за неудачи с Россией
03:04 03.11.2025 (обновлено: 05:47 03.11.2025)
Журналист раскрыл, на что решился Запад из-за неудачи с Россией
Журналист раскрыл, на что решился Запад из-за неудачи с Россией
Запад уже потерпел поражение в геополитической конфронтации с Россией, заявил бразильский политолог Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала "Dialogue Works". РИА Новости, 03.11.2025
в мире
россия
украина
китай
вооруженные силы украины
брикс
россия
украина
китай
в мире, россия, украина, китай, вооруженные силы украины, брикс
В мире, Россия, Украина, Китай, Вооруженные силы Украины, БРИКС
Журналист раскрыл, на что решился Запад из-за неудачи с Россией

Политолог Эскобар заявил, что Запад осознал свое бессилие перед Россией и Китаем

Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Запад уже потерпел поражение в геополитической конфронтации с Россией, заявил бразильский политолог Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала "Dialogue Works".
"На Западе уже у всех мыслящих людей сложилось понимание, что абсолютно невозможно выиграть Россию на полях боев на Украине. Эта война проиграна", — отметил он.
"Война проиграна". На Западе раскрыли, что собираются устроить на Украине
По словам Эскобара, державы Запада однозначно не способны справится напрямую с Россией и Китаем, "двумя большими братьями". В этих условиях они пытаются сломать объединение БРИКС изнутри.
"Угадайте, какая следующая цель будет после Венесуэлы у США? Это Бразилия. Они хотят сломать БРИКС и делают фокус именно на Бразилии", — добавил политолог.
По последним данным Минобороны, за последние сутки ВСУ потеряли около 1355 военных на разных направлениях СВО. Российские бойцы также нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса противника.
"Едва заметны". Чем российские бойцы удивили ВСУ
В мире Россия Украина Китай Вооруженные силы Украины БРИКС
 
 
