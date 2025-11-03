https://ria.ru/20251103/pobeda-2052567141.html
Журналист раскрыл, на что решился Запад из-за неудачи с Россией
Журналист раскрыл, на что решился Запад из-за неудачи с Россией - РИА Новости, 03.11.2025
Журналист раскрыл, на что решился Запад из-за неудачи с Россией
Запад уже потерпел поражение в геополитической конфронтации с Россией, заявил бразильский политолог Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала "Dialogue Works". РИА Новости, 03.11.2025
в мире
россия
украина
китай
вооруженные силы украины
брикс
Политолог Эскобар заявил, что Запад осознал свое бессилие перед Россией и Китаем