Сына Плющенко увезли на скорой с температурой после шоу в Петербурге

"У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали, что все, но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя: приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна (Рудковская) правильно сказала: "А как быть, если чемпионат мира, а ты в таком состоянии? Нет вариантов!" Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался. Герой", - сказал Плющенко.