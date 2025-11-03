https://ria.ru/20251103/plyuschenko-2052675981.html
Сына Плющенко увезли на скорой с температурой после шоу в Петербурге
Сына Плющенко увезли на скорой с температурой после шоу в Петербурге - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Сына Плющенко увезли на скорой с температурой после шоу в Петербурге
Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, увезли на скорой помощи с высокой температурой после выступления в ледовом шоу... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T20:03:00+03:00
2025-11-03T20:03:00+03:00
2025-11-03T20:04:00+03:00
фигурное катание
санкт-петербург
евгений плющенко
фигурное катание
александр плющенко (гном гномыч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001034138_485:0:2482:1123_1920x0_80_0_0_2d200ae4ddafeb6d3b9948d95990ba3c.jpg
/20251101/valieva-2052439830.html
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001034138_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_23e45d0378091e0b100ecee4695582e7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, евгений плющенко, фигурное катание, александр плющенко (гном гномыч)
Фигурное катание, Санкт-Петербург, Евгений Плющенко, фигурное катание, Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Сына Плющенко увезли на скорой с температурой после шоу в Петербурге
"СЭ": сына Плющенко увезли на скорой с температурой после шоу в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, увезли на скорой помощи с высокой температурой после выступления в ледовом шоу "Спящая красавица" в Санкт-Петербурге, сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации издания, у сына спортсмена после шоу была зафиксирована температура 39,5.
"У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали, что все, но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя: приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна (Рудковская) правильно сказала: "А как быть, если чемпионат мира, а ты в таком состоянии? Нет вариантов!" Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался. Герой", - сказал Плющенко.
Евгению Плющенко 3 ноября исполнилось 43 года. Александру Плющенко 12 лет.