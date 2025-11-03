Рейтинг@Mail.ru
Сына Плющенко увезли на скорой с температурой после шоу в Петербурге - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
20:03 03.11.2025 (обновлено: 20:04 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/plyuschenko-2052675981.html
Сына Плющенко увезли на скорой с температурой после шоу в Петербурге
Сына Плющенко увезли на скорой с температурой после шоу в Петербурге - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Сына Плющенко увезли на скорой с температурой после шоу в Петербурге
Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, увезли на скорой помощи с высокой температурой после выступления в ледовом шоу... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T20:03:00+03:00
2025-11-03T20:04:00+03:00
фигурное катание
санкт-петербург
евгений плющенко
фигурное катание
александр плющенко (гном гномыч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001034138_485:0:2482:1123_1920x0_80_0_0_2d200ae4ddafeb6d3b9948d95990ba3c.jpg
/20251101/valieva-2052439830.html
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001034138_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_23e45d0378091e0b100ecee4695582e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
санкт-петербург, евгений плющенко, фигурное катание, александр плющенко (гном гномыч)
Фигурное катание, Санкт-Петербург, Евгений Плющенко, фигурное катание, Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Сына Плющенко увезли на скорой с температурой после шоу в Петербурге

"СЭ": сына Плющенко увезли на скорой с температурой после шоу в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, увезли на скорой помощи с высокой температурой после выступления в ледовом шоу "Спящая красавица" в Санкт-Петербурге, сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации издания, у сына спортсмена после шоу была зафиксирована температура 39,5.
"У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали, что все, но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя: приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна (Рудковская) правильно сказала: "А как быть, если чемпионат мира, а ты в таком состоянии? Нет вариантов!" Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался. Герой", - сказал Плющенко.
Евгению Плющенко 3 ноября исполнилось 43 года. Александру Плющенко 12 лет.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Соблазняла и покоряла: как прошел дебют Валиевой в самой взрослой роли
1 ноября, 23:00
 
Фигурное катаниеСанкт-ПетербургЕвгений Плющенкофигурное катаниеАлександр Плющенко (Гном Гномыч)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала