Петржела заявил, что "Зенит" не станет народной командой - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
18:24 03.11.2025 (обновлено: 18:46 03.11.2025)
Петржела заявил, что "Зенит" не станет народной командой
Петржела заявил, что "Зенит" не станет народной командой
Петржела заявил, что "Зенит" не станет народной командой

Петржела: "Зенит" никогда не отберет у "Спартака" звание "народной команды"

© Фото : Официальный сайт ФК "Зенит" Властимил Петржела
Властимил Петржела - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : Официальный сайт ФК "Зенит"
Властимил Петржела . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил РИА Новости, что петербургский футбольный клуб никогда не сможет отобрать у московского "Спартака" звание народной команды.
"Зенит" никогда не отберет у "Спартака" звание "народной команды", потому что "Спартак" находится в главном и большом городе страны, а "Зенит" - в Питере. Так было и будет. Но "Зенит" в последние годы является лучшей командой страны, а не "Спартак". Даже если в столетие "Зенит" станет чемпионом, то болельщики все равно не смогут назвать его "народной", - сказал Петржела.
"Зенит" по итогам сезона-2024/25 занял второе место в чемпионате России, до этого команда Сергея Семака шесть раз подряд выигрывала Российскую премьер-лигу. В нынешнем сезоне после 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков, "Спартак" идет шестым с 22 очками.
Дмитрий Баринов, Максим Глушенков и Данил Пруцев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Локо" впервые проиграл! Глушенков и "Зенит" не оставили шансов Батракову
1 ноября, 22:30
 
ФутболСпортРоссияВластимил ПетржелаСергей СемакЗенитСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
