В Петербурге осудили мужчину, бросившего в стену собаку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 15 суток административного ареста местному жителю Александру Сухорукову, который кинул в стену парадной чужую домашнюю собаку, выхватив поводок у ее хозяйки, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Первого ноября ... около 19 часов 30 минут по адресу ... улица Маршала Говорова, дом 8, около парадной №1 Сухоруков выражался нецензурной бранью, а также, зайдя в парадную №1, подошел к девушке с собакой, выхватил поводок и кинул собаку в стену, причинив собаке повреждения", – рассказали в судебной пресс-службе.