В Петербурге осудили мужчину, бросившего в стену собаку
В Петербурге осудили мужчину, бросившего в стену собаку - РИА Новости, 03.11.2025
В Петербурге осудили мужчину, бросившего в стену собаку
Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 15 суток административного ареста местному жителю Александру Сухорукову, который кинул в стену парадной чужую... РИА Новости, 03.11.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 15 суток административного ареста местному жителю Александру Сухорукову, который кинул в стену парадной чужую домашнюю собаку, выхватив поводок у ее хозяйки, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Первого ноября ... около 19 часов 30 минут по адресу ... улица Маршала Говорова, дом 8, около парадной №1 Сухоруков выражался нецензурной бранью, а также, зайдя в парадную №1, подошел к девушке с собакой, выхватил поводок и кинул собаку в стену, причинив собаке повреждения", – рассказали в судебной пресс-службе.
Как отмечается, Сухоруков признал вину, пояснив суду, что "перепил алкоголь, из-за чего плохо соображал", а собачий лай вызвал у него раздражение. Мужчина признан виновным по статье 20.1 КоАП РФ
(мелкое хулиганство).
"Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", – заключили в пресс-службе судов Петербурга
.