В Петербурге осудили мужчину, бросившего в стену собаку - РИА Новости, 03.11.2025
18:40 03.11.2025
В Петербурге осудили мужчину, бросившего в стену собаку
В Петербурге осудили мужчину, бросившего в стену собаку - РИА Новости, 03.11.2025
В Петербурге осудили мужчину, бросившего в стену собаку
Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 15 суток административного ареста местному жителю Александру Сухорукову, который кинул в стену парадной чужую...
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге осудили мужчину, бросившего в стену собаку

В Петербурге бросившего в стену чужую собаку мужчину осудили на 15 суток

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 15 суток административного ареста местному жителю Александру Сухорукову, который кинул в стену парадной чужую домашнюю собаку, выхватив поводок у ее хозяйки, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Первого ноября ... около 19 часов 30 минут по адресу ... улица Маршала Говорова, дом 8, около парадной №1 Сухоруков выражался нецензурной бранью, а также, зайдя в парадную №1, подошел к девушке с собакой, выхватил поводок и кинул собаку в стену, причинив собаке повреждения", – рассказали в судебной пресс-службе.
Как отмечается, Сухоруков признал вину, пояснив суду, что "перепил алкоголь, из-за чего плохо соображал", а собачий лай вызвал у него раздражение. Мужчина признан виновным по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
"Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", – заключили в пресс-службе судов Петербурга.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Твери осудили мужчину, выбросившего собаку из окна на глазах у сына
23 октября, 13:22
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
