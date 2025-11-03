Рейтинг@Mail.ru
В Пензе два человека погибли при пожаре
15:40 03.11.2025
В Пензе два человека погибли при пожаре
В Пензе два человека погибли при пожаре
Пожар произошел в частном доме в Пензе, в результате погибли два человека, их личности устанавливаются, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС. РИА Новости, 03.11.2025
происшествия
пенза
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
россия
происшествия, пенза, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пенза, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензе при пожаре в частном доме погибли два человека

Пожар в частном доме в Пензе
Пожар в частном доме в Пензе - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : МЧС Пензенской области/Telegram
Пожар в частном доме в Пензе
САРАТОВ, 3 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Пензе, в результате погибли два человека, их личности устанавливаются, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС.
"Сообщение о горении частного дома на проезде Щербакова поступило сегодня в 12.21. В результате пожара выгорело внутри дома на площади 80 квадратных метров. Из-за плотной застройки района существовала угроза распространения огня на соседние жилые строения. В результате оперативных и грамотных действий сотрудников МЧС России этого не допущено. При проливке и разборке конструкций обнаружены двое погибших, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, в ликвидации пожара участвовали семь единиц техники и 29 человек личного состава. Микрорайон, где случилось ЧП, носит название "Цыганский поселок". Причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Пожар в 9-этажном жилом доме по улице Лермонтова в Сургуте - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Сургуте загорелась квартира в многоэтажном доме
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
