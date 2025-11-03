В Пензе два человека погибли при пожаре

САРАТОВ, 3 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Пензе, в результате погибли два человека, их личности устанавливаются, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС.

Как уточняет ведомство, в ликвидации пожара участвовали семь единиц техники и 29 человек личного состава. Микрорайон, где случилось ЧП, носит название "Цыганский поселок". Причины и обстоятельства трагедии выясняются.