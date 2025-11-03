https://ria.ru/20251103/penza-2052645008.html
В Пензе два человека погибли при пожаре
В Пензе два человека погибли при пожаре - РИА Новости, 03.11.2025
В Пензе два человека погибли при пожаре
Пожар произошел в частном доме в Пензе, в результате погибли два человека, их личности устанавливаются, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС. РИА Новости, 03.11.2025
В Пензе два человека погибли при пожаре
