Рейтинг@Mail.ru
Демократы готовятся к возможному уходу Пелоси из политики, сообщает NBC - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/pelosi-2052659079.html
Демократы готовятся к возможному уходу Пелоси из политики, сообщает NBC
Демократы готовятся к возможному уходу Пелоси из политики, сообщает NBC - РИА Новости, 03.11.2025
Демократы готовятся к возможному уходу Пелоси из политики, сообщает NBC
Демократы готовятся к возможному уходу из политики спикера палаты представителей США в отставке Нэнси Пелоси — одной из самых влиятельных фигур партии, которая... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T17:35:00+03:00
2025-11-03T17:35:00+03:00
в мире
калифорния
сша
сан-франциско
нэнси пелоси
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573642433_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_8374fb3592e6693dd45f2905a3a685f7.jpg
https://ria.ru/20251018/trump-2049110030.html
https://ria.ru/20251102/tramp-2052455802.html
калифорния
сша
сан-франциско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573642433_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6617633b350a9942e094953494946a1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, сша, сан-франциско, нэнси пелоси, дональд трамп, nbc
В мире, Калифорния, США, Сан-Франциско, Нэнси Пелоси, Дональд Трамп, NBC
Демократы готовятся к возможному уходу Пелоси из политики, сообщает NBC

NBC: демократы готовятся к возможному уходу Нэнси Пелоси из политики

© AP Photo / Carolyn KasterНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Демократы готовятся к возможному уходу из политики спикера палаты представителей США в отставке Нэнси Пелоси — одной из самых влиятельных фигур партии, которая возглавляла нижнюю палату конгресса и была главным оппонентом Дональда Трампа в его первый президентский срок, сообщает в понедельник телеканал NBC.
По данным источников NBC в конгрессе и Калифорнии, 85-летняя Пелоси, представляющая Сан-Франциско почти четыре десятилетия, может объявить о своём решении не переизбираться в 2026 году после выборов во вторник, на которых жители штата будут голосовать по инициативе "Proposition 50". Этот законопроект предусматривает изменение границ избирательных округов, что, по мнению демократов, позволит им получить дополнительные места на промежуточных выборах в конгресс.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Трамп рассказал, какую ошибку совершили демократы, допустив шатдаун
18 октября, 16:54
Пелоси активно поддерживает "Proposition 50" и, по словам собеседников телеканала, рассматривает его возможное одобрение как символичное завершение своей карьеры.
"Она уйдёт на фоне крупной победы — это станет венцом её достижений", — сказал один из демократов из Калифорнии.
Как отмечает NBC, Пелоси пока не предприняла шагов, чтобы остановить двух демократов, уже заявивших о намерении баллотироваться от её округа: сенатора штата Скотта Винера и бывшего технологического предпринимателя Сайката Чакрабарти, ранее занимавшего пост главы аппарата конгрессвумен Александии Окасио-Кортес. При этом Пелоси собрала более 2 миллионов долларов на кампанию и располагает избирательным фондом в размере 1,5 миллионов долларов.
По словам представителя Пелоси Иэна Крагера, бывший спикер сейчас полностью сосредоточена на кампании за одобрение инициативы "Proposition 50", которая, как ожидается, станет центральной темой предстоящих выборов во вторник.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Трамп призвал конгресс отказаться от одной техпроцедуры, чтобы спасти США
2 ноября, 02:36
 
В миреКалифорнияСШАСан-ФранцискоНэнси ПелосиДональд ТрампNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала