Демократы готовятся к возможному уходу Пелоси из политики, сообщает NBC

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Демократы готовятся к возможному уходу из политики спикера палаты представителей США в отставке Нэнси Пелоси — одной из самых влиятельных фигур партии, которая возглавляла нижнюю палату конгресса и была главным оппонентом Дональда Трампа в его первый президентский срок, сообщает в понедельник телеканал NBC.

По данным источников NBC в конгрессе и Калифорнии , 85-летняя Пелоси , представляющая Сан-Франциско почти четыре десятилетия, может объявить о своём решении не переизбираться в 2026 году после выборов во вторник, на которых жители штата будут голосовать по инициативе "Proposition 50". Этот законопроект предусматривает изменение границ избирательных округов, что, по мнению демократов, позволит им получить дополнительные места на промежуточных выборах в конгресс.

Пелоси активно поддерживает "Proposition 50" и, по словам собеседников телеканала, рассматривает его возможное одобрение как символичное завершение своей карьеры.

"Она уйдёт на фоне крупной победы — это станет венцом её достижений", — сказал один из демократов из Калифорнии.

Как отмечает NBC, Пелоси пока не предприняла шагов, чтобы остановить двух демократов, уже заявивших о намерении баллотироваться от её округа: сенатора штата Скотта Винера и бывшего технологического предпринимателя Сайката Чакрабарти, ранее занимавшего пост главы аппарата конгрессвумен Александии Окасио-Кортес. При этом Пелоси собрала более 2 миллионов долларов на кампанию и располагает избирательным фондом в размере 1,5 миллионов долларов.