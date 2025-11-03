Орешкин назвал один из ключевых вопросов в энергетике для России

АБУ-ДАБИ, 3 ноя — РИА Новости. Одна из основных задач для России в энергетике состоит в покрытии растущего спроса в странах Глобального Юга, заявил замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

"Старые рынки определенно будут находиться в состоянии упадка как с точки зрения экономики, так и с точки зрения энергопотребления", — добавил Орешкин.

В октябре ЕС принял 19-й пакет санкций, под который попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Он также предполагает поэтапный отказ от импорта российского газа с апреля 2026 года.