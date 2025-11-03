Орешкин назвал один из ключевых вопросов в энергетике для России

АБУ-ДАБИ, 3 ноя — РИА Новости. Одна из основных задач для России в энергетике состоит в покрытии растущего спроса в странах Глобального Юга, заявил замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
«
"Ключевой вопрос заключается в том, как Россия вместе со странами ОПЕК, вместе с другими производителями газа сможет удовлетворить все растущие потребности Глобального Юга в энергии. Это скорее средне- и долгосрочная задача, потому что мы все понимаем, что для покрытия всех будущих потребностей необходим огромный объем инвестиций", — сказал он на полях конференции ADIPEC.
Эксперт оценил послание Путина Глобальному Югу
3 октября, 03:14
Орешкин также высказался о санкциях ЕС в отношении импорта российских энергоресурсов. Он отметил, что Москва не обращает внимания на действия Брюсселя, а смотрит на рынок в целом и перенаправляет поставки — сейчас активный экономический рост наблюдается в Восточной и Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке.
«
"Старые рынки определенно будут находиться в состоянии упадка как с точки зрения экономики, так и с точки зрения энергопотребления", — добавил Орешкин.
В октябре ЕС принял 19-й пакет санкций, под который попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Он также предполагает поэтапный отказ от импорта российского газа с апреля 2026 года.
Пока никто не видит. Европа попалась на месте преступления
29 октября, 08:00