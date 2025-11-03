Рейтинг@Mail.ru
Орешкин назвал один из ключевых вопросов в энергетике для России
15:00 03.11.2025 (обновлено: 16:24 03.11.2025)
Орешкин назвал один из ключевых вопросов в энергетике для России
Орешкин назвал один из ключевых вопросов в энергетике для России - РИА Новости, 03.11.2025
Орешкин назвал один из ключевых вопросов в энергетике для России
Одна из основных задач для России в энергетике состоит в покрытии растущего спроса в странах Глобального Юга, заявил замруководителя администрации президента... РИА Новости, 03.11.2025
Орешкин назвал один из ключевых вопросов в энергетике для России

Орешкин назвал растущий спрос в странах Глобального Юга ключевым вопросом для РФ

АБУ-ДАБИ, 3 ноя — РИА Новости. Одна из основных задач для России в энергетике состоит в покрытии растущего спроса в странах Глобального Юга, заявил замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
"Ключевой вопрос заключается в том, как Россия вместе со странами ОПЕК, вместе с другими производителями газа сможет удовлетворить все растущие потребности Глобального Юга в энергии. Это скорее средне- и долгосрочная задача, потому что мы все понимаем, что для покрытия всех будущих потребностей необходим огромный объем инвестиций", — сказал он на полях конференции ADIPEC.
Орешкин также высказался о санкциях ЕС в отношении импорта российских энергоресурсов. Он отметил, что Москва не обращает внимания на действия Брюсселя, а смотрит на рынок в целом и перенаправляет поставки — сейчас активный экономический рост наблюдается в Восточной и Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке.
"Старые рынки определенно будут находиться в состоянии упадка как с точки зрения экономики, так и с точки зрения энергопотребления", — добавил Орешкин.
В октябре ЕС принял 19-й пакет санкций, под который попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Он также предполагает поэтапный отказ от импорта российского газа с апреля 2026 года.
Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
