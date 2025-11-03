Рейтинг@Mail.ru
Орешкин прокомментировал санкции ЕС против российских энергоресурсов - РИА Новости, 03.11.2025
14:58 03.11.2025
Орешкин прокомментировал санкции ЕС против российских энергоресурсов
Орешкин прокомментировал санкции ЕС против российских энергоресурсов

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 3 ноя - РИА Новости. Россия не обращает внимание на действия Евросоюза в отношении импорта российских энергоресурсов, а смотрит на рынок в целом и перенаправляет поставки, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на полях конференции ADIPEC.
"Что делает Европа, - это проблема Европы, потому что мы знаем о последствиях всех тех решений, которые они принимали в предыдущие год… Но что мы делаем со своей стороны, мы не смотрим на решения Европы, а наблюдаем за рынками и их развитием", - прокомментировал он европейские санкции в отношении российских энергоресурсов и их последствия для РФ.
Орешкин добавил, что сейчас наблюдается активный экономический рост в Восточной и Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке.
"Это регионы, которые являются движущей силой глобального экономического роста и будут представлять большую часть мировой экономики в будущем. Именно поэтому мы переориентируем наш экспорт на новые рынки, в то время как старые рынки определенно будут находиться в состоянии упадка как с точки зрения экономики, так и с точки зрения энергопотребления", - заключил он.
