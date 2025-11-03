Орешкин прокомментировал санкции ЕС против российских энергоресурсов

АБУ-ДАБИ, 3 ноя - РИА Новости. Россия не обращает внимание на действия Евросоюза в отношении импорта российских энергоресурсов, а смотрит на рынок в целом и перенаправляет поставки, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на полях конференции ADIPEC.

"Это регионы, которые являются движущей силой глобального экономического роста и будут представлять большую часть мировой экономики в будущем. Именно поэтому мы переориентируем наш экспорт на новые рынки, в то время как старые рынки определенно будут находиться в состоянии упадка как с точки зрения экономики, так и с точки зрения энергопотребления", - заключил он.