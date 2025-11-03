Рейтинг@Mail.ru
В районе Тихого ликвидировали обучавшегося по ускоренной программе украинца - РИА Новости, 03.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 03.11.2025
В районе Тихого ликвидировали обучавшегося по ускоренной программе украинца
Обучавшийся по ускоренной программе в Академии госпогранслужбы Украины лейтенант Александр Вусатюк ликвидирован в Харьковской области при отступлении ВСУ из... РИА Новости, 03.11.2025
© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Обучавшийся по ускоренной программе в Академии госпогранслужбы Украины лейтенант Александр Вусатюк ликвидирован в Харьковской области при отступлении ВСУ из района населенного пункта Тихое Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Минобороны РФ 17 октября сообщило, что силы российской группировки войск "Север" освободили населённый пункт Тихое в Харьковской области.
"В Харьковской области ликвидирован 21-летний выпускник Академии Государственной пограничной службы лейтенант Александр Вусатюк, обучавшийся по ускоренной программе подготовки офицеров", - сказал собеседник агентства.
Украинский офицер, по его словам, был уничтожен в ходе отступления сил ВСУ из района населенного пункта Тихое.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
На Украине начали досудебное расследование гибели военных
Вчера, 20:24
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
