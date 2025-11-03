В районе Тихого ликвидировали обучавшегося по ускоренной программе украинца

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Обучавшийся по ускоренной программе в Академии госпогранслужбы Украины лейтенант Александр Вусатюк ликвидирован в Харьковской области при отступлении ВСУ из района населенного пункта Тихое Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.