В районе Тихого ликвидировали обучавшегося по ускоренной программе украинца
В районе Тихого ликвидировали обучавшегося по ускоренной программе украинца - РИА Новости, 03.11.2025
В районе Тихого ликвидировали обучавшегося по ускоренной программе украинца
Обучавшийся по ускоренной программе в Академии госпогранслужбы Украины лейтенант Александр Вусатюк ликвидирован в Харьковской области при отступлении ВСУ из... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T20:32:00+03:00
2025-11-03T20:32:00+03:00
2025-11-03T20:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
украина
Новости
ru-RU
В районе Тихого ликвидировали обучавшегося по ускоренной программе украинца
