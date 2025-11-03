Рейтинг@Mail.ru
ВСУ применили БПЛА для удара по Горловке - РИА Новости, 03.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
01:53 03.11.2025
ВСУ применили БПЛА для удара по Горловке
Украинские войска применили БПЛА-камикадзе для удара по Горловке, заявили в управлении правительства республики по вопросам документирования военных... РИА Новости, 03.11.2025
горловка, украина, донецк, стирол, происшествия
ВСУ применили БПЛА для удара по Горловке

ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска применили БПЛА-камикадзе для удара по Горловке, заявили в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) 20:15 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
