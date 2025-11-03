https://ria.ru/20251103/obstrely-2052561681.html
ВСУ применили БПЛА для удара по Горловке
ВСУ применили БПЛА для удара по Горловке - РИА Новости, 03.11.2025
ВСУ применили БПЛА для удара по Горловке
Украинские войска применили БПЛА-камикадзе для удара по Горловке, заявили в управлении правительства республики по вопросам документирования военных... РИА Новости, 03.11.2025
ВСУ применили БПЛА для удара по Горловке
Украинские войска нанесли удар по Горловке с применением БПЛА-камикадзе