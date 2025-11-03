https://ria.ru/20251103/obstrely-2052559513.html
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T01:09:00+03:00
происшествия
украина
донецкая народная республика
марьинка (днр)
РИА Новости
2025
Новости
ru-RU
РИА Новости
РИА Новости
