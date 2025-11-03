Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Как поясняет ведомство, всего было выпущено 16 боеприпасов. Поступили сведения о ранении одного мирного жителя.