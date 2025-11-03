Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.11.2025
01:09 03.11.2025
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.11.2025
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T01:09:00+03:00
2025-11-03T01:09:00+03:00
происшествия, украина, донецкая народная республика, марьинка (днр)
Происшествия, Украина, Донецкая Народная Республика, Марьинка (ДНР)
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Как поясняет ведомство, всего было выпущено 16 боеприпасов. Поступили сведения о ранении одного мирного жителя.
Кроме того, поступили сведения о ранении подростка в Марьинке 1 ноября.
​В предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела.
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМарьинка (ДНР)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала