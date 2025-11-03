В ОАЭ прошли Дни культуры России

АБУ-ДАБИ, 3 ноя - РИА Новости. Дни культуры России состоялись в столице ОАЭ Абу-Даби, передает корреспондент РИА Новости.

Также в холле театра открылась выставка "Михаил Глинка. Музыкальные путешествия", подготовленная Российским национальным музеем музыки в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства.

"Это мероприятие отражает всю глубину культурных и гуманитарных связей между нашими странами. Сегодня культура объединяет нас, является для наших народов общим языком. Это способствует взаимному культурному обогащению и культурному развитию, укрепляет диалог и доверие между народами. Сегодня на мероприятии в рамках дней культуры России мы видим пример сближения двух стран", - заявил со сцены театра замминистра культуры ОАЭ Мубарак ан-Нахи.

В свою очередь замминистра культуры России Жанна Алексеева отметила, что это событие отражает высокий уровень отношений в гуманитарной сфере между РФ и ОАЭ, а также является ярким примером того, как искусство укрепляет дружбу и сотрудничество двух стран.

По ее словам, министерство культуры России уделяет особое внимание проектам с ОАЭ.

"Один из недавних примеров - открытие в Третьяковской галерее выставки "Мать нации" в Москве . Совсем недавно участники - специалисты музейной сферы из ОАЭ принимали участие в фестивале "Интермузей". Мы развиваем динамику нашей библиотечной инициативы. В мае в ОАЭ пройдут дни детской книги России. Планируются взаимодействия по обменным проектам и многие другие", - сказала она журналистам.