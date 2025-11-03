Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ прошли Дни культуры России
22:48 03.11.2025
В ОАЭ прошли Дни культуры России
Дни культуры России состоялись в столице ОАЭ Абу-Даби, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2025
россия, оаэ, абу-даби, сергей прокофьев, петр чайковский, российский национальный оркестр, третьяковская галерея
Культура, Россия, ОАЭ, Абу-Даби, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Российский национальный оркестр, Третьяковская галерея
В ОАЭ прошли Дни культуры России

В Абу-Даби прошли Дни культуры России

© Фото : официальный сайт Российского национального оркестра Российский национальный оркестр
Российский национальный оркестр - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : официальный сайт Российского национального оркестра
Российский национальный оркестр. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 3 ноя - РИА Новости. Дни культуры России состоялись в столице ОАЭ Абу-Даби, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник вечером в Национальном театре Абу-Даби прошел концерт Российского национального оркестра, который исполнил произведения Сергея Прокофьева, Петра Чайковского и Михаила Глинки.
Также в холле театра открылась выставка "Михаил Глинка. Музыкальные путешествия", подготовленная Российским национальным музеем музыки в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства.
"Это мероприятие отражает всю глубину культурных и гуманитарных связей между нашими странами. Сегодня культура объединяет нас, является для наших народов общим языком. Это способствует взаимному культурному обогащению и культурному развитию, укрепляет диалог и доверие между народами. Сегодня на мероприятии в рамках дней культуры России мы видим пример сближения двух стран", - заявил со сцены театра замминистра культуры ОАЭ Мубарак ан-Нахи.
В свою очередь замминистра культуры России Жанна Алексеева отметила, что это событие отражает высокий уровень отношений в гуманитарной сфере между РФ и ОАЭ, а также является ярким примером того, как искусство укрепляет дружбу и сотрудничество двух стран.
По ее словам, министерство культуры России уделяет особое внимание проектам с ОАЭ.
"Один из недавних примеров - открытие в Третьяковской галерее выставки "Мать нации" в Москве. Совсем недавно участники - специалисты музейной сферы из ОАЭ принимали участие в фестивале "Интермузей". Мы развиваем динамику нашей библиотечной инициативы. В мае в ОАЭ пройдут дни детской книги России. Планируются взаимодействия по обменным проектам и многие другие", - сказала она журналистам.
Проект реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве в сфере культуры между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры и по делам молодежи Объединенных Арабских Эмиратов на 2023-2028 годы.
КультураРоссияОАЭАбу-ДабиСергей ПрокофьевПетр ЧайковскийРоссийский национальный оркестрТретьяковская галерея
 
 
