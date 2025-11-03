Экс-глава МИД Нигерии призвал народ сплотиться из-за угрозы от Трампа

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Нигерии и бывший губернатор штата Джигава Суле Ламидо призвал народ африканской страны сплотиться после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отправку военных в Нигерию.
Также Ламидо подчеркнул, что президент Нигерии Бола Тинубу должен "переступить через свою гордость" и пригласить всех бывших лидеров страны на встречу за закрытыми дверями, чтобы обсудить "это опасное развитие" событий и найти ему решение. В ответ "лидеры" должны тоже преодолеть свои разногласия с президентом и присоединиться к обсуждениям.
Ранее Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа президента США Дональда Трампа готовится к действиям против Нигерии. Помощник президента Нигерии Дэниэл Бвала сообщил, что лидер страны Бола Тинубу и президент США Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Белом доме либо на нигерийской территории, чтобы обсудить ситуацию вокруг защиты христиан от нападений террористов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.