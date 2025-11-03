Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Нигерии призвал народ сплотиться из-за угрозы от Трампа - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/nigeriya-2052633506.html
Экс-глава МИД Нигерии призвал народ сплотиться из-за угрозы от Трампа
Экс-глава МИД Нигерии призвал народ сплотиться из-за угрозы от Трампа - РИА Новости, 03.11.2025
Экс-глава МИД Нигерии призвал народ сплотиться из-за угрозы от Трампа
Экс-министр иностранных дел Нигерии и бывший губернатор штата Джигава Суле Ламидо призвал народ африканской страны сплотиться после того, как президент США... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:28:00+03:00
2025-11-03T14:28:00+03:00
в мире
нигерия
сша
россия
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889735643_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_a64395fe42dd689d055f15701ef19fae.jpg
https://ria.ru/20251103/nigerija-2052560565.html
https://ria.ru/20251102/prezidenty-2052500802.html
нигерия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889735643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a94a9eaa13953701872c7c3e61eb83b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигерия, сша, россия, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Нигерия, США, Россия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Экс-глава МИД Нигерии призвал народ сплотиться из-за угрозы от Трампа

Экс-глава МИД Нигерии Ламидо призвал народ сплотиться после слов Трампа

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВооруженные силы Нигерии
Вооруженные силы Нигерии - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вооруженные силы Нигерии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Нигерии и бывший губернатор штата Джигава Суле Ламидо призвал народ африканской страны сплотиться после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отправку военных в Нигерию.
Ранее Трамп вновь обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан, пообещав прекратить американскую помощь, если ситуация не исправится. После он заявил, что не исключает отправку военных в Нигерию либо воздушные удары по территории страны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Жители Нигерии в смятении из-за угрозы Трампа, пишут СМИ
Вчера, 01:32
"Угроза войны, нависшая над Нигерией от президента США Трампа, в любой форме очень зловещая... Пришло время всем нигерийцам любых убеждений объединиться вокруг нашего суверенитета", - написал политик на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Также Ламидо подчеркнул, что президент Нигерии Бола Тинубу должен "переступить через свою гордость" и пригласить всех бывших лидеров страны на встречу за закрытыми дверями, чтобы обсудить "это опасное развитие" событий и найти ему решение. В ответ "лидеры" должны тоже преодолеть свои разногласия с президентом и присоединиться к обсуждениям.
Ранее Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа президента США Дональда Трампа готовится к действиям против Нигерии. Помощник президента Нигерии Дэниэл Бвала сообщил, что лидер страны Бола Тинубу и президент США Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Белом доме либо на нигерийской территории, чтобы обсудить ситуацию вокруг защиты христиан от нападений террористов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Президент Нигерии встретится с Трампом из-за ситуации с христианами
2 ноября, 14:35
 
В миреНигерияСШАРоссияДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала