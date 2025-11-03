Жители Нигерии в смятении из-за угрозы Трампа, пишут СМИ

"Нигерийцы говорят, что ощущают одновременно смятение и страх… люди по всей стране пытаются расшифровать угрозу президента Дональда Трампа", - пишет издание.

Газета отмечает, что в групповых чатах и соцсетях жители Нигерии бурно реагируют на слова Трампа, будучи озадаченными его заявлением.