Жители Нигерии в смятении из-за угрозы Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2025
01:32 03.11.2025
Жители Нигерии в смятении из-за угрозы Трампа, пишут СМИ
Жители Нигерии находятся в смятении из-за угрозы президента США Дональда Трампа предпринять военные действия в стране из-за якобы преследования христиан,... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
нигерия
сша
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
нигерия
сша
2025
в мире, нигерия, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Нигерия, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жители Нигерии находятся в смятении из-за угрозы президента США Дональда Трампа предпринять военные действия в стране из-за якобы преследования христиан, сообщает газета Washington Post.
Ранее Трамп вновь обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан, пообещав прекратить американскую помощь, если ситуация не исправится, и допустив, что Штаты могут "войти" в эту африканскую страну.
"Нигерийцы говорят, что ощущают одновременно смятение и страх… люди по всей стране пытаются расшифровать угрозу президента Дональда Трампа", - пишет издание.
Газета отмечает, что в групповых чатах и соцсетях жители Нигерии бурно реагируют на слова Трампа, будучи озадаченными его заявлением.
Как пишет издание, бывший нигерийский сенатор Шеху Сани предупредил, что операция США в Нигерии может спровоцировать религиозный и этнический кризис в африканской стране.
Ранее Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа президента США Дональда Трампа готовится к действиям против Нигерии. Помощник президента Нигерии Дэниэл Бвала сообщил, что лидер страны Бола Тинубу и президент США Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Белом доме либо на нигерийской территории, чтобы обсудить ситуацию вокруг защиты христиан от нападений террористов.
В миреНигерияСШАДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала