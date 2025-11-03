Жители Нигерии в смятении из-за угрозы Трампа, пишут СМИ

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жители Нигерии находятся в смятении из-за угрозы президента США Дональда Трампа предпринять военные действия в стране из-за якобы преследования христиан, сообщает газета Washington Post.
"Нигерийцы говорят, что ощущают одновременно смятение и страх… люди по всей стране пытаются расшифровать угрозу президента Дональда Трампа", - пишет издание.
Газета отмечает, что в групповых чатах и соцсетях жители Нигерии бурно реагируют на слова Трампа, будучи озадаченными его заявлением.
Как пишет издание, бывший нигерийский сенатор Шеху Сани предупредил, что операция США в Нигерии может спровоцировать религиозный и этнический кризис в африканской стране.
Ранее Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа президента США Дональда Трампа готовится к действиям против Нигерии. Помощник президента Нигерии Дэниэл Бвала сообщил, что лидер страны Бола Тинубу и президент США Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Белом доме либо на нигерийской территории, чтобы обсудить ситуацию вокруг защиты христиан от нападений террористов.
