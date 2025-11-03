https://ria.ru/20251103/niderlandy-2052656251.html
Нидерланды вернут Египту украденную 3500-летнюю реликвию
Нидерланды вернут Египту украденную 3500-летнюю реликвию
Нидерланды вернут Египту украденный бюст фараона Тутмоса III
ГААГА, 3 ноя - РИА Новости. Нидерланды вернут Египту 3500-летнюю египетскую реликвию - бюст чиновника династии фараона Тутмоса III, которая была украдена и незаконно вывезена из Египта, сообщил премьер-министр королевства Дик Схоф по итогам визита в Каир.
"Вместе с моими коллегами из Бенилюкса я посетил Египет
, чтобы встретиться с президентом (Абдель Фаттахом) ас-Сиси
. Наши широкие переговоры охватывали различные аспекты двусторонних отношений между странами Бенилюкса и Египтом, в том числе в сфере культуры", - написал
Схоф в соцсети Х.
По его словам, открытие Большого Египетского музея, где представлены артефакты, отражающие богатую тысячелетнюю историю страны - исторический момент, дающий возможность расширить культурные обмены.
"В ходе переговоров с президентом ас-Сиси я также объявил, что Нидерланды
вернут Египту каменный бюст династии Тутмоса III – исторический культурный артефакт, конфискованный на художественной ярмарке в Нидерландах", - отметил глава нидерландского кабмина.
Как сообщается на сайте правительственной инспекции по информации и культурному наследию, скульптура, возраст которой составляет примерно 3500 лет, была выставлена на продажу на ярмарке изобразительного искусства, антиквариата и дизайна TEFAF в Маастрихте
в 2022 году. Власти установили, что артефакт был украден и незаконно вывезен из Египта.
Ожидается, что реликвия будет передана послу Египта в Нидерландах в конце этого года.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу официально открыл Большой Египетский музей в Гизе
, в котором будет представлена крупневшая в мире коллекция артефактов Древнего Египта
