Нидерланды вернут Египту украденную 3500-летнюю реликвию

ГААГА, 3 ноя - РИА Новости. Нидерланды вернут Египту 3500-летнюю египетскую реликвию - бюст чиновника династии фараона Тутмоса III, которая была украдена и незаконно вывезена из Египта, сообщил премьер-министр королевства Дик Схоф по итогам визита в Каир.

"Вместе с моими коллегами из Бенилюкса я посетил Египет , чтобы встретиться с президентом ( Абдель Фаттахом) ас-Сиси . Наши широкие переговоры охватывали различные аспекты двусторонних отношений между странами Бенилюкса и Египтом, в том числе в сфере культуры", - написал Схоф в соцсети Х.

По его словам, открытие Большого Египетского музея, где представлены артефакты, отражающие богатую тысячелетнюю историю страны - исторический момент, дающий возможность расширить культурные обмены.

"В ходе переговоров с президентом ас-Сиси я также объявил, что Нидерланды вернут Египту каменный бюст династии Тутмоса III – исторический культурный артефакт, конфискованный на художественной ярмарке в Нидерландах", - отметил глава нидерландского кабмина.

Как сообщается на сайте правительственной инспекции по информации и культурному наследию, скульптура, возраст которой составляет примерно 3500 лет, была выставлена ​​на продажу на ярмарке изобразительного искусства, антиквариата и дизайна TEFAF в Маастрихте в 2022 году. Власти установили, что артефакт был украден и незаконно вывезен из Египта.

Ожидается, что реликвия будет передана послу Египта в Нидерландах в конце этого года.