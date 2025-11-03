Рейтинг@Mail.ru
17:14 03.11.2025
Нидерланды вернут Египту украденную 3500-летнюю реликвию
в мире
египет
нидерланды
каир (город)
абдель фаттах ас-сиси
в мире, египет, нидерланды, каир (город), абдель фаттах ас-сиси
В мире, Египет, Нидерланды, Каир (город), Абдель Фаттах ас-Сиси
Нидерланды вернут Египту украденную 3500-летнюю реликвию

Нидерланды вернут Египту украденный бюст фараона Тутмоса III

© AP Photo / Phil NijhuisЗдание правительства Бинненхоф в Гааге
Здание правительства Бинненхоф в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства Бинненхоф в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 3 ноя - РИА Новости. Нидерланды вернут Египту 3500-летнюю египетскую реликвию - бюст чиновника династии фараона Тутмоса III, которая была украдена и незаконно вывезена из Египта, сообщил премьер-министр королевства Дик Схоф по итогам визита в Каир.
"Вместе с моими коллегами из Бенилюкса я посетил Египет, чтобы встретиться с президентом (Абдель Фаттахом) ас-Сиси. Наши широкие переговоры охватывали различные аспекты двусторонних отношений между странами Бенилюкса и Египтом, в том числе в сфере культуры", - написал Схоф в соцсети Х.
Египетские пирамиды - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Египет вернул из Германии и Британии череп мумии и амулеты
10 августа, 15:03
По его словам, открытие Большого Египетского музея, где представлены артефакты, отражающие богатую тысячелетнюю историю страны - исторический момент, дающий возможность расширить культурные обмены.
"В ходе переговоров с президентом ас-Сиси я также объявил, что Нидерланды вернут Египту каменный бюст династии Тутмоса III – исторический культурный артефакт, конфискованный на художественной ярмарке в Нидерландах", - отметил глава нидерландского кабмина.
Как сообщается на сайте правительственной инспекции по информации и культурному наследию, скульптура, возраст которой составляет примерно 3500 лет, была выставлена ​​на продажу на ярмарке изобразительного искусства, антиквариата и дизайна TEFAF в Маастрихте в 2022 году. Власти установили, что артефакт был украден и незаконно вывезен из Египта.
Ожидается, что реликвия будет передана послу Египта в Нидерландах в конце этого года.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу официально открыл Большой Египетский музей в Гизе, в котором будет представлена крупневшая в мире коллекция артефактов Древнего Египта.
Золотой саркофаг Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Часть артефактов из коллекции Тутанхамона перевезли в новый музей в Гизе
9 мая, 16:04
 
