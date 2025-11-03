Россия и КНР не допустят эскалации с ядерным оружием, заявили в Нидерландах

ГААГА, 3 ноя - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа про ядерные испытания вряд ли можно расценивать серьезно, однако даже если за ними последуют политические решения, лидеры России и Китая не допустят обострения ситуации, заявил РИА Новости представитель нидерландской мирной организации Volkeren voor vrede ("Народы за мир") Шурд де Гроот.

По его словам, американский лидер часто высказывается в таком духе, чтобы выглядеть жестким, однако затем его советники объясняют ему, почему это плохая идея и что они не могут этого сделать.