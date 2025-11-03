Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР не допустят эскалации с ядерным оружием, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/niderlandy-2052652270.html
Россия и КНР не допустят эскалации с ядерным оружием, заявили в Нидерландах
Россия и КНР не допустят эскалации с ядерным оружием, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 03.11.2025
Россия и КНР не допустят эскалации с ядерным оружием, заявили в Нидерландах
Заявления президента США Дональда Трампа про ядерные испытания вряд ли можно расценивать серьезно, однако даже если за ними последуют политические решения,... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T16:43:00+03:00
2025-11-03T16:43:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_0:1:2980:1677_1920x0_80_0_0_a4d8ef105666b17b8ee61d9f8e79179b.jpg
https://ria.ru/20251030/ispytanie-2051901454.html
https://ria.ru/20251103/epokha-2052638543.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_cfcabd242c7d9c73a7d8e95108d9a2eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Россия и КНР не допустят эскалации с ядерным оружием, заявили в Нидерландах

Де Гроот: лидеры РФ и КНР не допустят эскалации после слов Трампа про ЯО

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 3 ноя - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа про ядерные испытания вряд ли можно расценивать серьезно, однако даже если за ними последуют политические решения, лидеры России и Китая не допустят обострения ситуации, заявил РИА Новости представитель нидерландской мирной организации Volkeren voor vrede ("Народы за мир") Шурд де Гроот.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Сенате США назвали стоимость каждого испытания ядерного оружия
30 октября, 17:27
"Я сомневаюсь в серьезности этих слов. Трамп известен своей склонностью к резким высказываниям, особенно когда речь идет о ядерном оружии. Объявление об отправке атомных подводных лодок в Россию несколько месяцев назад, похоже, тоже было не более чем пустым звуком", - считает де Гроот.
По его словам, американский лидер часто высказывается в таком духе, чтобы выглядеть жестким, однако затем его советники объясняют ему, почему это плохая идея и что они не могут этого сделать.
"Насколько я знаю, никаких политических решений после этого заявления не последовало. Даже если бы и последовало, нам повезло, что в Москве и Пекине есть зрелые мировые лидеры, которые, вероятно, найдут подходящий ответ, который позволит контролировать эскалацию, а не усугублять ее", - отметил собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Президент Финляндии заявил о переходе мира в новую ядерную эпоху
Вчера, 14:58
 
В миреРоссияСШАКитайДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала