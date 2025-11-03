Россия и КНР не допустят эскалации с ядерным оружием, заявили в Нидерландах

ГААГА, 3 ноя - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа про ядерные испытания вряд ли можно расценивать серьезно, однако даже если за ними последуют политические решения, лидеры России и Китая не допустят обострения ситуации, заявил РИА Новости представитель нидерландской мирной организации Volkeren voor vrede ("Народы за мир") Шурд де Гроот.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.
"Я сомневаюсь в серьезности этих слов. Трамп известен своей склонностью к резким высказываниям, особенно когда речь идет о ядерном оружии. Объявление об отправке атомных подводных лодок в Россию несколько месяцев назад, похоже, тоже было не более чем пустым звуком", - считает де Гроот.
По его словам, американский лидер часто высказывается в таком духе, чтобы выглядеть жестким, однако затем его советники объясняют ему, почему это плохая идея и что они не могут этого сделать.
"Насколько я знаю, никаких политических решений после этого заявления не последовало. Даже если бы и последовало, нам повезло, что в Москве и Пекине есть зрелые мировые лидеры, которые, вероятно, найдут подходящий ответ, который позволит контролировать эскалацию, а не усугублять ее", - отметил собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.