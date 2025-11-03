В Непале семь человек погибли при сходе лавины

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя — РИА Новости. Семь человек погибли после схода лавины в лагере пика Ялунг-Ри в Непале, сообщил заместитель суперинтенданта полиции округа Долакха Гьян Кумар Махато.

"Среди погибших — трое граждан США , один канадец, один итальянец и двое граждан Непала", — сказал он изданию Kathmandu Post

Еще четыре человека пострадали, четверо других пропали без вести.

По словам Махато, лавина сошла, когда команда непальских и иностранных альпинистов вместе с местными проводниками находилась в базовом лагере Ялунг-Ри, готовясь к восхождению на более высокую вершину Долма-Кханг .

Ранее сообщалось, что 15 человек не вышли на связь после схода лавины в этом районе в понедельник утром. Россиян среди них нет. Согласно последним данным, спасательные работы приостановили с наступлением вечера.