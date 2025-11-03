https://ria.ru/20251103/nepal-2052654850.html
В Непале семь человек погибли при сходе лавины
Семь человек погибли после схода лавины в лагере пика Ялунг-Ри в Непале, сообщил заместитель суперинтенданта полиции округа Долакха Гьян Кумар Махато. РИА Новости, 03.11.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя — РИА Новости. Семь человек погибли после схода лавины в лагере пика Ялунг-Ри в Непале, сообщил заместитель суперинтенданта полиции округа Долакха Гьян Кумар Махато.
"Среди погибших — трое граждан США
, один канадец, один итальянец и двое граждан Непала", — сказал он изданию Kathmandu Post
.
Еще четыре человека пострадали, четверо других пропали без вести.
По словам Махато, лавина сошла, когда команда непальских и иностранных альпинистов вместе с местными проводниками находилась в базовом лагере Ялунг-Ри, готовясь к восхождению на более высокую вершину Долма-Кханг.
Ранее сообщалось, что 15 человек не вышли на связь после схода лавины в этом районе в понедельник утром. Россиян среди них нет. Согласно последним данным, спасательные работы приостановили с наступлением вечера.
Ялунг-Ри-Химал — гора в долине Ролвалинг в Непале, расположенная на высоте около 5630 метров. Это популярное место для трекинга среди новичков предлагает несложные смешанные маршруты. Оно также считается идеальной отправной точкой для тех, у кого мало или совсем нет опыта скалолазания.