Россиян нет среди пропавших в Непале альпинистов, сообщили в посольстве
03.11.2025
Россиян нет среди пропавших в Непале альпинистов, сообщили в посольстве
Граждан России нет среди альпинистов, которые не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри Химал в Непале, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T17:07:00+03:00
2025-11-03T17:07:00+03:00
2025-11-03T17:16:00+03:00
Россиян нет среди пропавших в Непале альпинистов, сообщили в посольстве
Посольство: россиян среди пропавших в Непале альпинистов нет
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя – РИА Новости. Граждан России нет среди альпинистов, которые не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри Химал в Непале, сообщили РИА Новости в посольстве России в стране.
"Граждан России
нет", - сообщили в диппредставительстве.
Ранее издание Kathmandu Post сообщило, что пятнадцать человек, включая иностранных альпинистов и непальских гидов, не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри Химал в Непале
в понедельник утром. К месту схода лавины направлены вертолеты для поиска пропавших альпинистов и гидов.
Власти Непала пока не сообщили гражданство пропавших иностранных альпинистов.
Ялунг-Ри-Химал - гора в долине Ролвалинг в Непале, расположенная на высоте около 5630 метров. Это популярное место для треккинга среди новичков, поскольку предлагает несложные смешанные маршруты. Для восхождения на Ялунг-Ри требуется соответствующее альпинистское снаряжение, но это место считается идеальной отправной точкой для тех, у кого мало или совсем нет опыта скалолазания.