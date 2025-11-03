Россиян нет среди пропавших в Непале альпинистов, сообщили в посольстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя – РИА Новости. Граждан России нет среди альпинистов, которые не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри Химал в Непале, сообщили РИА Новости в посольстве России в стране.

Ялунг-Ри-Химал - гора в долине Ролвалинг в Непале, расположенная на высоте около 5630 метров. Это популярное место для треккинга среди новичков, поскольку предлагает несложные смешанные маршруты. Для восхождения на Ялунг-Ри требуется соответствующее альпинистское снаряжение, но это место считается идеальной отправной точкой для тех, у кого мало или совсем нет опыта скалолазания.