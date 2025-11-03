Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Непале уточняет данные по пропавшим альпинистам - РИА Новости, 03.11.2025
Посольство России в Непале уточняет данные по пропавшим альпинистам
Посольство России в Непале уточняет данные по пропавшим альпинистам - РИА Новости, 03.11.2025
Посольство России в Непале уточняет данные по пропавшим альпинистам
Посольство России в Непале уточняет данные по пропавшим альпинистам

© AP Photo / Rishabh R. JainГималаи
Гималаи. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя – РИА Новости. Посольство России в Непале сообщило РИА Новости, что уточняет информацию по альпинистам, которые не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри Химал.
Ранее издание Kathmandu Post сообщило, что 15 человек, включая иностранных альпинистов и непальских гидов, не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри Химал в Непале в понедельник утром. К месту схода лавины направлены вертолеты для поиска пропавших альпинистов и гидов. Власти Непала пока не уточняли гражданство пропавших иностранных альпинистов.
"В посольство не поступало обращений от российских граждан и их родственников, но мы уточняем информацию", - сообщило посольство.
Ялунг-Ри-Химал - гора в долине Ролвалинг в Непале, расположенная на высоте около 5630 метров. Это популярное место для треккинга среди новичков, поскольку предлагает несложные смешанные маршруты. Для восхождения на Ялунг-Ри требуется соответствующее альпинистское снаряжение, но это место считается идеальной отправной точкой для тех, у кого мало или совсем нет опыта скалолазания.
"Гора-людоед" убила элиту альпинизма России: трагедия из-за детской ошибки
1 ноября, 19:12
"Гора-людоед" убила элиту альпинизма России: трагедия из-за детской ошибки
1 ноября, 19:12
 
