Посольство России в Непале уточняет данные по пропавшим альпинистам

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя – РИА Новости. Посольство России в Непале сообщило РИА Новости, что уточняет информацию по альпинистам, которые не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри Химал.

"В посольство не поступало обращений от российских граждан и их родственников, но мы уточняем информацию", - сообщило посольство.

Ялунг-Ри-Химал - гора в долине Ролвалинг в Непале, расположенная на высоте около 5630 метров. Это популярное место для треккинга среди новичков, поскольку предлагает несложные смешанные маршруты. Для восхождения на Ялунг-Ри требуется соответствующее альпинистское снаряжение, но это место считается идеальной отправной точкой для тех, у кого мало или совсем нет опыта скалолазания.