"Нефтехимик" обыграл "Барыс" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" выиграл у астанинского "Барыса" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 5:2 (0:0, 3:2, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился Андрей Белозеров (26, 28 и 52-я минуты), также шайбы забросили Никита Хоружев (24) и Иван Николишин (48). У "Барыса" отличились Кирилл Панюков (27) и Динмухамед Кайыржан (34).
03 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
26:12 • Кирилл Панюков
(Алихан Асетов, Ансар Шайхмедденов)
33:01 • Динмухамед Каиржан
(Кирилл Савицкий)
23:35 • Никита Хоружев
(Герман Точилкин)
25:26 • Андрей Белозеров
27:13 • Андрей Белозеров
47:52 • Иван Николишин
(Никита Хоружев, Булат Шафигуллин)
51:57 • Андрей Белозеров
"Нефтехимик", набрав 25 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Барыс" с 19 баллами располагается на восьмой позиции. Команда из Астаны проиграла в четвертом матче КХЛ подряд.
В следующем матче "Нефтехимик" 5 ноября сыграет в гостях с челябинским "Трактором", в этот же день "Барыс" примет уфимский "Салават Юлаев".
