Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" обыграл "Барыс" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:52 03.11.2025 (обновлено: 19:53 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/neftehimik-2052674677.html
"Нефтехимик" обыграл "Барыс" в матче КХЛ
"Нефтехимик" обыграл "Барыс" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
"Нефтехимик" обыграл "Барыс" в матче КХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" выиграл у астанинского "Барыса" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T19:52:00+03:00
2025-11-03T19:53:00+03:00
хоккей
спорт
иван николишин
кирилл панюков
барыс
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904403340_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fa34049e50c76560b887acc857a59c86.jpg
/20251103/metallurg-2052653360.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904403340_133:0:1270:853_1920x0_80_0_0_4d8ed2520ac89cc3f6d617e6ea2e7964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, иван николишин, кирилл панюков, барыс, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Иван Николишин, Кирилл Панюков, Барыс, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Нефтехимик" обыграл "Барыс" в матче КХЛ

Хет-трик Белозерова помог "Нефтехимику" обыграть "Барыс" в матче КХЛ

© Фото : Пресс-служба ХК "Нефтехимик"Хоккеисты нижнекамского "Нефтехимика"
Хоккеисты нижнекамского Нефтехимика - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : Пресс-служба ХК "Нефтехимик"
Хоккеисты нижнекамского "Нефтехимика". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" выиграл у астанинского "Барыса" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 5:2 (0:0, 3:2, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился Андрей Белозеров (26, 28 и 52-я минуты), также шайбы забросили Никита Хоружев (24) и Иван Николишин (48). У "Барыса" отличились Кирилл Панюков (27) и Динмухамед Кайыржан (34).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
Барыс
2 : 5
Нефтехимик
26:12 • Кирилл Панюков
(Алихан Асетов, Ансар Шайхмедденов)
33:01 • Динмухамед Каиржан
(Кирилл Савицкий)
23:35 • Никита Хоружев
(Герман Точилкин)
25:26 • Андрей Белозеров
(Данил Юртайкин, Максим Федотов)
27:13 • Андрей Белозеров
(Данил Юртайкин)
47:52 • Иван Николишин
(Никита Хоружев, Булат Шафигуллин)
51:57 • Андрей Белозеров
(Максим Федотов, Данил Юртайкин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нефтехимик", набрав 25 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Барыс" с 19 баллами располагается на восьмой позиции. Команда из Астаны проиграла в четвертом матче КХЛ подряд.
В следующем матче "Нефтехимик" 5 ноября сыграет в гостях с челябинским "Трактором", в этот же день "Барыс" примет уфимский "Салават Юлаев".
Никита Михайлис - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Металлург" разгромил "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
3 ноября, 16:53
 
ХоккейСпортИван НиколишинКирилл ПанюковБарысНефтехимикКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала