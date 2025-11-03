ЕС ищет способы финансирования Киева на два года, заявили в Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия все еще ищет способы обеспечить финансирование Украины на 2026-2027 год, включая кредит, пока решения нет, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.