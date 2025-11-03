https://ria.ru/20251103/murmansk-2052646376.html
В Мурманской области назвали сообщения о минировании школ провокацией
МУРМАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Информация о минировании школ Мурманской области, которая распространяется в соцсетях и родительских чатах, является провокацией, сообщил оперативный штаб региона.
По данным оперштаба, в социальных сетях Мурманской области
, родительских чатах распространяется информация о "минировании" школ, а также о том, что учебные заведения якобы будут оккупированы террористами.
"Это провокация, не верьте ни единому слову, сохраняйте спокойствие!" - говорится в сообщении.
В оперштабе предупреждают, что подобные сообщения нельзя пересылать, публиковать на личных страницах и в группах в социальных сетях, а за ложные сообщения о терроризме предусмотрена уголовная ответственность (статья 207 УК РФ
).
"Правоохранительные органы уже работают над установлением и поимкой злоумышленников", - добавили в оперштабе.