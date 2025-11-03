В Мурманской области назвали сообщения о минировании школ провокацией

МУРМАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Информация о минировании школ Мурманской области, которая распространяется в соцсетях и родительских чатах, является провокацией, сообщил оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, в социальных сетях Мурманской области , родительских чатах распространяется информация о "минировании" школ, а также о том, что учебные заведения якобы будут оккупированы террористами.

"Это провокация, не верьте ни единому слову, сохраняйте спокойствие!" - говорится в сообщении.

В оперштабе предупреждают, что подобные сообщения нельзя пересылать, публиковать на личных страницах и в группах в социальных сетях, а за ложные сообщения о терроризме предусмотрена уголовная ответственность (статья 207 УК РФ ).