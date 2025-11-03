Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области назвали сообщения о минировании школ провокацией - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 03.11.2025 (обновлено: 15:58 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/murmansk-2052646376.html
В Мурманской области назвали сообщения о минировании школ провокацией
В Мурманской области назвали сообщения о минировании школ провокацией - РИА Новости, 03.11.2025
В Мурманской области назвали сообщения о минировании школ провокацией
Информация о минировании школ Мурманской области, которая распространяется в соцсетях и родительских чатах, является провокацией, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T15:53:00+03:00
2025-11-03T15:58:00+03:00
происшествия
мурманская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/80282/11/802821104_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_47706fdaded167ad7b46ed3d440077e9.jpg
https://ria.ru/20251101/mvd-2052384152.html
мурманская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/80282/11/802821104_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b00506045636e96bbe69aa3e44d32dc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, россия
Происшествия, Мурманская область, Россия
В Мурманской области назвали сообщения о минировании школ провокацией

Информацию о минировании школ в Мурманской области назвали провокацией

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкВид города Мурманска со стороны порта
Вид города Мурманска со стороны порта - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в медиабанк
Вид города Мурманска со стороны порта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Информация о минировании школ Мурманской области, которая распространяется в соцсетях и родительских чатах, является провокацией, сообщил оперативный штаб региона.
По данным оперштаба, в социальных сетях Мурманской области, родительских чатах распространяется информация о "минировании" школ, а также о том, что учебные заведения якобы будут оккупированы террористами.
"Это провокация, не верьте ни единому слову, сохраняйте спокойствие!" - говорится в сообщении.
В оперштабе предупреждают, что подобные сообщения нельзя пересылать, публиковать на личных страницах и в группах в социальных сетях, а за ложные сообщения о терроризме предусмотрена уголовная ответственность (статья 207 УК РФ).
"Правоохранительные органы уже работают над установлением и поимкой злоумышленников", - добавили в оперштабе.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
СК раскрыл детали дела о попытке школьника устроить теракт
1 ноября, 18:23
 
ПроисшествияМурманская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала