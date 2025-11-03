Рейтинг@Mail.ru
Запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту вступил в силу - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/most-2052556079.html
Запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту вступил в силу
Запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту вступил в силу - РИА Новости, 03.11.2025
Запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту вступил в силу
Запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту через Керченский пролив вступил в силу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T00:14:00+03:00
2025-11-03T00:14:00+03:00
авто
республика крым
таганрог
джанкой
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_2d8b95c9b4b34b88abe5c58ef4f09d9c.jpg
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
https://ria.ru/20250125/krym-1995476741.html
республика крым
таганрог
джанкой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b099d721e8780fda5209135abe8fb5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, республика крым, таганрог, джанкой, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Авто, Республика Крым, Таганрог, Джанкой, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту вступил в силу

Запрет на проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту вступил в силу

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту через Керченский пролив вступил в силу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.
Ранее о запрете на проезд по мосту до особого распоряжения сообщили власти Краснодарского края и Крыма, отметив, что данная мера является рекомендацией силовых и правоохранительных структур и принята с целью обеспечения безопасности.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Константинов: атаки Киева на Крымский мост носят идеологический характер
19 июня, 10:44
"Электромобилям и транспорту с гибридным двигателем проезд по Крымскому мосту запрещен с 00:00 часов 3 ноября", - говорится в сообщении.
При этом для водителей, желающих попасть в Крым, опубликована карта с альтернативным сухопутным маршрутом, который проходит по новым регионам вдоль побережья Азовского моря - от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).
"Если вы едете на электромобиле, то от Ростова-на-Дону до Симферополя доступно порядка 22 станций. Они расположены в городах и населенных пунктах, а также по основному маршруту автодороги", - говорится в сообщении.
В частности, подзарядить свои авто можно в Ростове-на-Дону, Таганроге, Мариуполе, Мелитополе, Геническе, Джанкое, Красногвардейском районе.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
В августе Федеральная служба безопасности РФ сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. По данным ФСБ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в машине Chevrolet Volt.
Автомобиль ДПС на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
25 января, 17:26
 
АвтоРеспублика КрымТаганрогДжанкойФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала