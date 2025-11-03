Запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту вступил в силу

"Электромобилям и транспорту с гибридным двигателем проезд по Крымскому мосту запрещен с 00:00 часов 3 ноября", - говорится в сообщении.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.