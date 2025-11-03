В экспозиции Москвариума появится новый вид медуз

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Медуза - хищная тихоокеанская морская крапива - появится в Москвариуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.

Всемирный день медуз отмечается ежегодно 3 ноября.

"Сейчас специалисты " Москвариума " выращивают другой вид медуз – хищную тихоокеанскую морскую крапиву. Это медуза с необычайно тонкими и длинными щупальцами… Как только они подрастут, посетители "Москвариума" смогут увидеть их на экспозиции аквариума", - рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что тело тихоокеанской морской крапивы представляет собой желеобразный желто-коричневый купол, по краю которого расположены очень длинные и тонкие щупальца огненно-красного цвета. Всего у данного вида медузы 24 щупальца.

"Медузы очень требовательны к условиям содержания. Они чувствительны к малейшим изменениям параметров воды, и любое отклонение от привычной нормы может привести к серьёзным последствиям", - добавили в пресс-службе.

В Москвариуме поделились, что для того, чтобы обеспечить правильную кормовую базу таким требовательным обитателям, у них есть собственная лаборатория живых кормов, где выращивают фитопланктон, ракообразных и мелких рыб.

"В аквариуме для медуз не должно быть острых углов, так как медузы могут травмировать о них купол и погибнуть. Важно произвести правильные расчеты по гидравлике, чтобы во всех точках аквариума активно циркулировала вода: медузам нужно постоянно двигаться, иначе они будут оседать в углах аквариума и на них начнет размножаться гибельная бактериальная флора", - пояснили в пресс-службе.

Глава биологического департамента, заместитель генерального директора "Москвариума" Ирина Мейнцер, чьи слова приводят в пресс-службе, рассказала, что в данный момент на экспозиции представлено два вида медуз – Аурелия ушастая и Корнероты.