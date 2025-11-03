Рейтинг@Mail.ru
В Москве потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 03.11.2025
18:58 03.11.2025 (обновлено: 18:59 03.11.2025)
В Москве потушили пожар в административном здании
Людей эвакуировали из административного здания на юго-западе Москвы из-за возгорания в одном из помещений, оно ликвидировано, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.11.2025
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Людей эвакуировали из административного здания на юго-западе Москвы из-за возгорания в одном из помещений, оно ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Как рассказали в ведомстве, поступила заявка о возгорании в административном здании по адресу Новоясеневский проспект, дом 1.
"В одном из помещений административного здания произошло возгорание на площади 0,4 квадратных метра. Загорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС", - сообщили агентству в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в результате пожара никто не пострадал, эвакуация была проведена до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание автомагазина во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Во Владивостоке потушили пожар в автомагазине
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
