В Москве потушили пожар в административном здании

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Людей эвакуировали из административного здания на юго-западе Москвы из-за возгорания в одном из помещений, оно ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, поступила заявка о возгорании в административном здании по адресу Новоясеневский проспект, дом 1.

"В одном из помещений административного здания произошло возгорание на площади 0,4 квадратных метра. Загорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС ", - сообщили агентству в пресс-службе.