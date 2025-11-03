https://ria.ru/20251103/moskva-2052669802.html
В Москве потушили пожар в административном здании
В Москве потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 03.11.2025
В Москве потушили пожар в административном здании
Людей эвакуировали из административного здания на юго-западе Москвы из-за возгорания в одном из помещений, оно ликвидировано, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.11.2025
москва
россия
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Людей эвакуировали из административного здания на юго-западе Москвы из-за возгорания в одном из помещений, оно ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Как рассказали в ведомстве, поступила заявка о возгорании в административном здании по адресу Новоясеневский проспект, дом 1.
"В одном из помещений административного здания произошло возгорание на площади 0,4 квадратных метра. Загорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС
", - сообщили агентству в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в результате пожара никто не пострадал, эвакуация была проведена до прибытия пожарно-спасательных подразделений.