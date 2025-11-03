https://ria.ru/20251103/moskva-2052662793.html
В Москве вертолет эвакуировал девушку после ДТП с тремя автомобилями
В Москве вертолет эвакуировал девушку после ДТП с тремя автомобилями
Девушку эвакуировали вертолётом после дорожно-транспортного происшествия с тремя автомобилями на юге Москвы, сообщает Telegram-канал департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 03.11.2025
Происшествия, Москва, ГОЧСиПБ
На юге Москвы вертолет эвакуировал девушку после ДТП с тремя автомобилями