В Москве вертолет эвакуировал девушку после ДТП с тремя автомобилями
17:59 03.11.2025 (обновлено: 18:30 03.11.2025)
В Москве вертолет эвакуировал девушку после ДТП с тремя автомобилями
происшествия, москва, гочсипб
Происшествия, Москва, ГОЧСиПБ
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Девушку эвакуировали вертолётом после дорожно-транспортного происшествия с тремя автомобилями на юге Москвы, сообщает Telegram-канал департамента ГОЧСиПБ.
В понедельник в пресс-службе главного управления МВД Москвы рассказали РИА Новости, что два человека пострадали в результате ДТП с тремя транспортными средствами на 21-м километре Варшавского шоссе в Москве.
"На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы города, в том числе вылетел дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра. Одну из пострадавших, девушку, эвакуировали на вертолете с различными травмами в специализированное медицинское учреждение столицы", - говорится в сообщении департамента.
Отмечается, что на борту воздушного судна пациентку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф Москвы.
