https://ria.ru/20251103/moskva-2052658692.html
В Москве два человека пострадали в ДТП с тремя машинами
В Москве два человека пострадали в ДТП с тремя машинами - РИА Новости, 03.11.2025
В Москве два человека пострадали в ДТП с тремя машинами
Два человека пострадали в ДТП с тремя транспортными средствами на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T17:33:00+03:00
2025-11-03T17:33:00+03:00
2025-11-03T17:36:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052667690_0:339:3039:2048_1920x0_80_0_0_ceca0755d7121612c0d53bad00aaa336.jpg
https://ria.ru/20251103/dtp-2052658093.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052667690_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_6c58a0f038a9c4f791ba3206bf5aed7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве два человека пострадали в ДТП с тремя машинами
Два человека пострадали в ДТП с тремя машинами на юге Москвы