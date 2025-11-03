Рейтинг@Mail.ru
В Москве два человека пострадали в ДТП с тремя машинами
17:33 03.11.2025 (обновлено: 17:36 03.11.2025)
В Москве два человека пострадали в ДТП с тремя машинами
В Москве два человека пострадали в ДТП с тремя машинами
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве два человека пострадали в ДТП с тремя машинами

Два человека пострадали в ДТП с тремя машинами на юге Москвы

© АГН "Москва"ДТП на Варшавском шоссе в Москве
© АГН "Москва"
ДТП на Варшавском шоссе в Москве
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с тремя транспортными средствами на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, примерно в 14.40 мск на на 21-м километре Варшавшского шоссе произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В результате ДТП пострадали два человека", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
