Подземные и надземные переходы в Москве промыли в рамках подготовки к зиме

«

"Подземные и надземные пешеходные переходы промыли в рамках подготовки к зиме. Каждое сооружение тщательно очистили по определенной технологии, при необходимости привлекали спецтехнику. Подземные переходы очистили вручную, затем промыли с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости провели покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промыли с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесли моющее средство и потом смыли водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - рассказал Бирюков.