13:23 03.11.2025
Подземные и надземные переходы в Москве промыли в рамках подготовки к зиме
москва, петр бирюков, общество
Промывка дорог и тротуаров концентрированным моющим средством в рамках подготовки к зиме. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подземные и надземные пешеходные переходы в Москве промыли в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Подземные и надземные пешеходные переходы промыли в рамках подготовки к зиме. Каждое сооружение тщательно очистили по определенной технологии, при необходимости привлекали спецтехнику. Подземные переходы очистили вручную, затем промыли с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости провели покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промыли с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесли моющее средство и потом смыли водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что на время работ переходы полностью не закрывались: на месте выставляли ограждения, оставив проход для пешеходов.
"В общей сложности до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха в столице проведут промывку около 2 тысяч инженерных сооружений, это - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - добавил Бирюков.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбщество
 
 
