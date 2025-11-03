Синоптик рассказал о заморозках в Москве

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заморозки были отмечены на юге Москвы, в Бутово минувшей ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшей ночью в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил плюс 4,4. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура составила от плюс 3,7 в Тушино до плюс 4,6 на Балчуге. А вот на юге столицы, в Бутово отмечены заморозки, там столбики минимального термометра показал ровно 0 градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что отрицательные температуры наблюдались и в южных, и в восточных районах Московской области, а холоднее всего было в Черустях, там минимум составил минус 2,2 градуса.
"Предстоящей ночью в столице обойдётся без морозцев, а вот на востоке области заморозки еще возможны. Затем на несколько дней они вновь покинут столичный регион и вернутся только во второй декаде ноября, однако затягивать со сменой автомобильных шин на зимние уже не стоит", - добавил Леус.
