Синоптик рассказал о заморозках в Москве - РИА Новости, 03.11.2025
09:21 03.11.2025
Синоптик рассказал о заморозках в Москве
Синоптик рассказал о заморозках в Москве
Заморозки были отмечены на юге Москвы, в Бутово минувшей ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.11.2025
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
2025
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заморозки были отмечены на юге Москвы, в Бутово минувшей ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшей ночью в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил плюс 4,4. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура составила от плюс 3,7 в Тушино до плюс 4,6 на Балчуге. А вот на юге столицы, в Бутово отмечены заморозки, там столбики минимального термометра показал ровно 0 градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что отрицательные температуры наблюдались и в южных, и в восточных районах Московской области, а холоднее всего было в Черустях, там минимум составил минус 2,2 градуса.
"Предстоящей ночью в столице обойдётся без морозцев, а вот на востоке области заморозки еще возможны. Затем на несколько дней они вновь покинут столичный регион и вернутся только во второй декаде ноября, однако затягивать со сменой автомобильных шин на зимние уже не стоит", - добавил Леус.
Прохожий на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеозима
2 ноября, 10:12
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
