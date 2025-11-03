Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о схемах мошенников на "черную пятницу" - РИА Новости, 03.11.2025
12:09 03.11.2025
Россиян предупредили о схемах мошенников на "черную пятницу"
Россиян предупредили о схемах мошенников на "черную пятницу" - РИА Новости, 03.11.2025
Россиян предупредили о схемах мошенников на "черную пятницу"
Мошенники в преддверии "Черной пятницы" и "Киберпонедельника" создают фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие сайты известных брендов или... РИА Новости, 03.11.2025
технологии
россия
происшествия
россия
технологии, россия, происшествия
Технологии, Россия, Происшествия
Россиян предупредили о схемах мошенников на "черную пятницу"

Мошенники в преддверии "черной пятницы" создают фиктивные интернет-магазины

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мошенники в преддверии "Черной пятницы" и "Киберпонедельника" создают фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие сайты известных брендов или маркетплейсов, с нереально низкими ценами, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенничество в период "Черной пятницы" и "Киберпонедельника". Описание схемы: мошенники создают фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие сайты известных брендов или маркетплейсов, с нереально низкими ценами. Рекламные объявления с суперскидками распространяются через соцсети, спам-рассылки и контекстную рекламу. Также активно продвигаются вредоносные приложения и боты в мессенджерах, которые якобы помогают отслеживать скидки и получать эксклюзивные промокоды, но на деле воруют данные или подписывают жертву на платные услуги", - говорится в сообщении.
Эксперты "Мошеловки" советуют покупать товары только на официальных сайтах, проверять домен ресурса на наличие опечаток, скачивать приложения маркетплейсов только из проверенных магазинов приложений, а также остерегаться "слишком низких цен" - это классический признак мошенничества.
"Мошенничество в сезон возврата товаров. Описание схемы: после волны покупок начинается волна возвратов, чем активно пользуются злоумышленники... пик возврата товаров после "Черной пятницы" создает идеальный фон для маскировки мошеннических действий под легитимные процессы", - также отмечают в "Мошеловке".
Как отмечают эксперты, схемы в данном случае разнообразны: это может быть фишинг под видом службы поддержки, где после покупки приходит смс о "проблеме с заказом" или "оформлении возврата" с фишинговой ссылкой для "подтверждения данных". Также это могут быть ложные акции и кэшбэк-сервисы - реклама в соцсетях с предложением получить "огромный кэшбэк" за покупки в определенных магазинах после уплаты "активационного" сбора.
Эксперты советуют решать все вопросы по возвратам только через личный кабинет на официальном маркетплейсе и не переходить по сторонним ссылкам.
ТехнологииРоссияПроисшествия
 
 
