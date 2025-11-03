Эксперт рассказал о новых способах обмана россиян

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Злоумышленники стали прибегать к новым способам обмана россиян, рассказал РИА Новости начальник отдела по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Алексей Коробченко.

"Из-за того, что государство и различные официальные организации реализуют целый комплекс технических и профилактических мер, россияне стали чаще распознавать мошеннические схемы, поэтому злоумышленники прибегают к более изощренным способам атак", — сказал он.

Так, сим-своппинг не требует взаимодействия с потенциальной жертвой — злоумышленник приходит в салон сотовой связи и перевыпускает сим-карту на себя, получая все данные с нее, а также приобретая возможность проходить двухфакторную аутентификацию.

В этом случае аферисту понадобятся паспортные данные. Тем не менее, предупредил Коробченко, обнаружить такой способ обмана непросто и к моменту выявления мошенник может получить доступ к различным сервисам.

Другой вариант — "двойной агент" — предполагает взлом аккаунта пользователя, изучение его контактов и затем — действия от его лица. Так, создается беседа со взломанным аккаунтом, профилем злоумышленника и аккаунтом потенциальной жертвы, которую нужно убедить добавить в чаты якобы новый аккаунт его знакомого.

"Особенно популярна эта схема в корпоративной среде: контрагентов может быть много, смена номеров не так уж редка, поэтому сложно распознать обман. После легитимизации нового аккаунта мошеннику остается реализовать атаку, например, подменить реквизиты платежных документов", — рассказал Коробченко.

Одной из самых эффективных тактик он назвал фишинговые сайты, мимикрирующие под госресурсы, маркетплейсы, онлайн-магазины, сайты банков и других организаций, связанных с деньгами. Злоумышленники завлекают потенциальных жертв на эти порталы.