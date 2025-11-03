https://ria.ru/20251103/mordovija-2052689443.html
В Мордовии объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Республики Мордовия, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 03.11.2025
На всей территории Мордовии объявили режим беспилотной опасности