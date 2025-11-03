Рейтинг@Mail.ru
Правящая партия Молдавии утратила связь с реальностью, заявил экс-премьер - РИА Новости, 03.11.2025
21:02 03.11.2025
Правящая партия Молдавии утратила связь с реальностью, заявил экс-премьер
Правящая партия Молдавии утратила связь с реальностью, заявил экс-премьер
в мире
молдавия
европа
владимир филат
майя санду
евгения гуцул
либерально-демократическая партия молдавии
нато
молдавия
европа
Правящая партия Молдавии утратила связь с реальностью, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Бывший премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в том, что она утратила связь с реальностью и превращается в "партию войны", уделяющую больше внимания внешнеполитическим лозунгам, чем внутренним проблемам страны.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Власти Молдавии отказываются признавать свои ошибки, заявил Новак
2 ноября, 20:17
"ПДС — партия войны, клуб одного радара. Она не воюет, а "подвоёвывает" — подвывает каждой ракете, оставляющей глубокие воронки в молдавском сегменте интернета", — написал Филат в своем Telegram-канале , комментируя вступление в должность нового премьера Александра Мунтяну.
Политик подчеркнул, что не ставит под сомнение личные качества нового премьера, однако его настораживает скорость, с которой тот вписался в систему правящей партии.
"У меня нет никаких проблем с новым премьером, но меня настораживает беспечность, с которой он необычайно быстро и абсолютно органично влился в мышиное братство созерцательного безделья, одним щелчком приведя в движение барабан русской рулетки партии власти. Это был тот случай, когда в чужой монастырь следовало идти со своим уставом, потому что даже гений, играющий по правилам посредственности, не в состоянии совершить чудо: надутый болван немедленно бросится восстанавливать баланс болота, движимый единственно ему ведомой истиной", - добавил Филат.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Гагаузия стала жертвой репрессий властей Молдавии, заявил Шор
31 октября, 17:25
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Гуцул заявила, что свидетели признали, что не знакомы с ней лично
Вчера, 20:11
 
В миреМолдавияЕвропаВладимир ФилатМайя СандуЕвгения ГуцулЛиберально-демократическая партия МолдавииНАТО
 
 
