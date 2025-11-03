Рейтинг@Mail.ru
21:55 03.11.2025
В Молдавии уничтожили артснаряд времен войны, найденный во дворе гимназии
В Молдавии уничтожили артснаряд времен войны, найденный во дворе гимназии
Саперы в Молдавии уничтожили обнаруженный во дворе сельской гимназии артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.11.2025
молдавия, румыния
Молдавия, Румыния
В Молдавии уничтожили артснаряд времен войны, найденный во дворе гимназии

В Молдавии уничтожили артснаряд времен ВОВ, найденный во дворе сельской гимназии

© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Саперы в Молдавии уничтожили обнаруженный во дворе сельской гимназии артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба министерства обороны.
"Военные саперы инженерного батальона "Кодру" уничтожили артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров, обнаруженный в селе Манойлешты Унгенского района (недалеко от границы с Румынией - ред.). Боеприпас обнаружили рабочие ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.
С начала года проведено 111 операций по разминированию, в результате которых уничтожено 460 взрывоопасных предметов различных типов. Одним из самых опасных был инцидент в городе Унгены, где саперная группа уничтожила две авиационные бомбы весом по 250 килограммов каждая.
