В Молдавии уничтожили артснаряд времен войны, найденный во дворе гимназии
В Молдавии уничтожили артснаряд времен войны, найденный во дворе гимназии - РИА Новости, 03.11.2025
В Молдавии уничтожили артснаряд времен войны, найденный во дворе гимназии
03.11.2025
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Саперы в Молдавии уничтожили обнаруженный во дворе сельской гимназии артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба министерства обороны.
"Военные саперы инженерного батальона "Кодру" уничтожили артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров, обнаруженный в селе Манойлешты Унгенского района (недалеко от границы с Румынией
- ред.). Боеприпас обнаружили рабочие ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.
С начала года проведено 111 операций по разминированию, в результате которых уничтожено 460 взрывоопасных предметов различных типов. Одним из самых опасных был инцидент в городе Унгены, где саперная группа уничтожила две авиационные бомбы весом по 250 килограммов каждая.