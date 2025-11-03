В Молдавии уничтожили артснаряд времен войны, найденный во дворе гимназии

С начала года проведено 111 операций по разминированию, в результате которых уничтожено 460 взрывоопасных предметов различных типов. Одним из самых опасных был инцидент в городе Унгены, где саперная группа уничтожила две авиационные бомбы весом по 250 килограммов каждая.