Рейтинг@Mail.ru
Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших лабораторных обезьян - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/missisipi-2052570523.html
Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших лабораторных обезьян
Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших лабораторных обезьян - РИА Новости, 03.11.2025
Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших лабораторных обезьян
Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших в штате лабораторных обезьян, передает агентство Associated Press. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:00:00+03:00
2025-11-03T04:00:00+03:00
в мире
миссисипи
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051431416_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e48c373bb84ad1dd5470465e9f504f5.jpg
https://ria.ru/20241107/obezyany-1982435893.html
миссисипи
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С и COVID, сбежали в США
Опасные лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С и COVID, сбежали в США. Как сообщили в полиции американского штата Миссисипи, сбежавшие макаки-резусы весят по 18 кг и агрессивны к людям. Правоохранители утверждают, что все сбежавшие обезьяны, кроме одной, уже уничтожены. Ее поиски продолжаются.
2025-11-03T04:00
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051431416_236:0:1676:1080_1920x0_80_0_0_24115a6c5e0a17a8ace51c09b94fea3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миссисипи, сша
В мире, Миссисипи, США
Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших лабораторных обезьян

В Миссисипи застрелили сбежавшую из-за ДТП обезьяну

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших в штате лабораторных обезьян, передает агентство Associated Press.
Ранее полиция Миссисипи заявила, что поиски трех сбежавших лабораторных обезьян продолжаются в США, однако они не являются переносчиками опасных болезней как сообщалось ранее. Изначально полиция Миссисипи сообщала о побеге в результате ДТП опасных лабораторных обезьян, переносящих гепатит С и коронавирус.
«
"Одна из обезьян, которые сбежали... после того, как грузовик перевернулся на шоссе в Миссисипи, была застрелена рано в воскресенье женщиной, которая, как она говорит, обеспокоилась за безопасность своих детей", - передает агентство.
Джессика Бонд Фергюсон рассказала, что обезьяну заметил во дворе дома ее 16-летний сын. Она заявила, что решила применить оружие на фоне опасений о том, что животное может переносить заболевания.
Вместе с этим в исследовательском центре, где содержались сбежавшие обезьяны, подчеркнули, что животные недавно прошли проверку, и патогенов у них выявлено не было.
Шимпанзе - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В США из лаборатории сбежали 40 подопытных обезьян
7 ноября 2024, 14:59
 
В миреМиссисипиСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала