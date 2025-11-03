https://ria.ru/20251103/missisipi-2052570523.html
Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших лабораторных обезьян
Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших лабораторных обезьян - РИА Новости, 03.11.2025
Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших лабораторных обезьян
Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших в штате лабораторных обезьян, передает агентство Associated Press. РИА Новости, 03.11.2025
Лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С и COVID, сбежали в США
Опасные лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С и COVID, сбежали в США. Как сообщили в полиции американского штата Миссисипи, сбежавшие макаки-резусы весят по 18 кг и агрессивны к людям. Правоохранители утверждают, что все сбежавшие обезьяны, кроме одной, уже уничтожены. Ее поиски продолжаются.
Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших лабораторных обезьян
В Миссисипи застрелили сбежавшую из-за ДТП обезьяну
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших в штате лабораторных обезьян, передает агентство Associated Press
.
Ранее полиция Миссисипи
заявила, что поиски трех сбежавших лабораторных обезьян продолжаются в США
, однако они не являются переносчиками опасных болезней как сообщалось ранее. Изначально полиция Миссисипи сообщала о побеге в результате ДТП опасных лабораторных обезьян, переносящих гепатит С и коронавирус.
«
"Одна из обезьян, которые сбежали... после того, как грузовик перевернулся на шоссе в Миссисипи, была застрелена рано в воскресенье женщиной, которая, как она говорит, обеспокоилась за безопасность своих детей", - передает агентство.
Джессика Бонд Фергюсон рассказала, что обезьяну заметил во дворе дома ее 16-летний сын. Она заявила, что решила применить оружие на фоне опасений о том, что животное может переносить заболевания.
Вместе с этим в исследовательском центре, где содержались сбежавшие обезьяны, подчеркнули, что животные недавно прошли проверку, и патогенов у них выявлено не было.