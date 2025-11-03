Рейтинг@Mail.ru
Мишустин прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином
18:38 03.11.2025 (обновлено: 19:33 03.11.2025)
Мишустин прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Пекин, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2025
китай
россия
михаил мишустин
ли цян
си цзиньпин
в мире
пекин
китай, россия, михаил мишустин, ли цян, си цзиньпин, в мире, пекин
Китай, Россия, Михаил Мишустин, Ли Цян, Си Цзиньпин, В мире, Пекин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время церемонии встречи в аэропорту Пекина. 3 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время церемонии встречи в аэропорту Пекина. 3 ноября 2025
ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Пекин, передает корреспондент РИА Новости.
У трапа самолета главу правительства встретили помощник министра иностранных дел КНР Цай Вэй, чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Игорь Моргулов.
Глава правительства РФ находится в Китае с двухдневным визитом. Первый день программы визита проходил в городе Ханчжоу, где Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном в рамках 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
Церемония подписания российско-китайских документов - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Мишустин и Ли Цян подписали коммюнике по итогам встречи в Ханчжоу
Вчера, 13:15
В Пекине Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как ранее сообщали в правительстве РФ, в ходе предстоящих контактов в Китае планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. В кабмине отмечали, что приоритетное внимание будет уделено углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле придают большое значение этому визиту премьер-министра. Он отмечал, что лидеры стран находятся в постоянном контакте - прямом или опосредованном.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян на 30-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Мишустин назвал число россиян, обучающихся в китайских вузах
Вчера, 13:08
 
