Мишустин прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином

Как ранее сообщали в правительстве РФ, в ходе предстоящих контактов в Китае планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. В кабмине отмечали, что приоритетное внимание будет уделено углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах.