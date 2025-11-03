Мишустин прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином

ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Пекин, передает корреспондент РИА Новости.
У трапа самолета главу правительства встретили помощник министра иностранных дел КНР Цай Вэй, чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Игорь Моргулов.
Глава правительства РФ находится в Китае с двухдневным визитом. Первый день программы визита проходил в городе Ханчжоу, где Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном в рамках 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
В Пекине Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как ранее сообщали в правительстве РФ, в ходе предстоящих контактов в Китае планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. В кабмине отмечали, что приоритетное внимание будет уделено углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле придают большое значение этому визиту премьер-министра. Он отмечал, что лидеры стран находятся в постоянном контакте - прямом или опосредованном.