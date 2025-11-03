Мишустин передал Ли Цяну наилучшие пожелания от Путина

ХАНЧЖОУ, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил премьера Госсовета КНР Ли Цяна за теплый прием российской делегации в Ханчжоу и передал ему наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

Он также поздравил китайских коллег с успешным проведением четвертого пленума центрального комитета коммунистической партии Китая 20-го созыва. "На пленуме были определены основные направления развития Китая на ближайшую пятилетку до 2030 года. Уверены, что эти решения обеспечат дальнейший рост национальной экономики и как следствие повышение уровня жизни граждан Китая", - сказал Мишустин.