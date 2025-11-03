Рейтинг@Mail.ru
10:58 03.11.2025 (обновлено: 14:24 03.11.2025)
Мишустин передал Ли Цяну наилучшие пожелания от Путина
Мишустин передал Ли Цяну наилучшие пожелания от Путина
Совместное фото Мишустина и Ли Цяна
Совместное фото Мишустина и Ли Цяна.
китай, россия, ханчжоу, михаил мишустин, ли цян, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Ханчжоу, Михаил Мишустин, Ли Цян, Владимир Путин, В мире
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Ханчжоу
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Ханчжоу
ХАНЧЖОУ, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил премьера Госсовета КНР Ли Цяна за теплый прием российской делегации в Ханчжоу и передал ему наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.
"Уважаемый господин Ли Цян, мой дорогой друг, сердечно рад нашей новой встрече. Благодарю вас и всех китайских друзей за очень теплый прием всей нашей российской делегации здесь в Ханчжоу", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в узком составе.
"Хочу, пользуясь случаем, передать вам наилучшие пожелания и слова приветствия от президента России Владимира Владимировича Путина", - отметил он.
Мишустин сказал, что в понедельник услышал от Ли Цяна много интересного о богатой истории провинции Чжэцзян и озере Сиху, на берегах которого проходит встреча.
"Этот город стал символом богатой истории современного развития дружественного нам Китая в XXI веке. Сегодня вы много рассказали о богатой истории края и этого замечательного озера, которым все восхищаемся. Как гласит китайская поговорка: на небесах есть рай, а на земле Ханчжоу. Об этом нам сказали очень многие члены китайской делегации", - сказал Мишустин.
Он также поздравил китайских коллег с успешным проведением четвертого пленума центрального комитета коммунистической партии Китая 20-го созыва. "На пленуме были определены основные направления развития Китая на ближайшую пятилетку до 2030 года. Уверены, что эти решения обеспечат дальнейший рост национальной экономики и как следствие повышение уровня жизни граждан Китая", - сказал Мишустин.
 
КитайРоссияХанчжоуМихаил МишустинЛи ЦянВладимир ПутинВ мире
 
 
