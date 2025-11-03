Мишустин провел беседу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в китайском Ханчжоу провел беседу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в узком составе.

Глава российского кабмина и премьер Госсовета КНР встретились в узком составе в рамках проведения 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Перед переговорами Мишустин и Ли Цян пожали друг другу руки и сфотографировались. После встречи в узком формате пройдут переговоры в расширенном составе.