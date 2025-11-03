Мишустин провел беседу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в китайском Ханчжоу провел беседу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в узком составе.
Глава российского кабмина и премьер Госсовета КНР встретились в узком составе в рамках проведения 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Перед переговорами Мишустин и Ли Цян пожали друг другу руки и сфотографировались. После встречи в узком формате пройдут переговоры в расширенном составе.
С российской стороны на встрече присутствовали первый вице-премьер РФ, председатель российской части Межправкомиссии российской части Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству Татьяна Голикова, вице-премьер, председатель российской части Межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству Александр Новак, зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председатель российской части Межправкомиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР Юрий Трутнев, а также председатель российской части Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Также на переговорах присутствовали чрезвычайный и полномочный посол РФ министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов. Кроме того, в состав российской делегации вошли генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.
Механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая действует с 1996 года. Предыдущая состоялась в августе 2024 года в рамках официального визита Ли Цяна в Россию. В ходе визита премьер Госсовета Китая был принят президентом России Владимиром Путиным.