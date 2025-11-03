Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опубликовало кадры работы ударных беспилотников в Красноармейске
16:15 03.11.2025 (обновлено: 16:25 03.11.2025)
Минобороны опубликовало кадры работы ударных беспилотников в Красноармейске
Минобороны опубликовало кадры работы ударных беспилотников в Красноармейске
Минобороны РФ показало кадры боевой работы ударных беспилотников группировки войск "Центр", уничтожающих ВСУ в окруженных районах Красноармейска в ДНР. РИА Новости, 03.11.2025
Минобороны опубликовало кадры работы ударных беспилотников в Красноармейске

Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в Красноармейске в ДНР

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боевой работы ударных беспилотников группировки войск "Центр", уничтожающих ВСУ в окруженных районах Красноармейска в ДНР.
На кадрах военного ведомства РФ показано, как боевые беспилотники наносят точные удары по позициям и технике ВСУ.
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) соединения специального назначения группировки поддерживают штурмовые отряды в уничтожении окруженных формирований украинских сил в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, отметили в министерстве обороны РФ.
Охота бойцов бригады Север-V на дроны ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Российские БПЛА устроили баталии с дронами ВСУ под Часовым Яром
БезопасностьРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
