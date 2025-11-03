Минобороны опубликовало кадры работы ударных беспилотников в Красноармейске

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боевой работы ударных беспилотников группировки войск "Центр", уничтожающих ВСУ в окруженных районах Красноармейска в ДНР.

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) соединения специального назначения группировки поддерживают штурмовые отряды в уничтожении окруженных формирований украинских сил в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, отметили в министерстве обороны РФ.