Минобороны опубликовало кадры работы ударных беспилотников в Красноармейске
Минобороны опубликовало кадры работы ударных беспилотников в Красноармейске
Минобороны РФ показало кадры боевой работы ударных беспилотников группировки войск "Центр", уничтожающих ВСУ в окруженных районах Красноармейска в ДНР. РИА Новости, 03.11.2025
Минобороны опубликовало кадры работы ударных беспилотников в Красноармейске
