13:54 03.11.2025
Суд признал блогера Лизу Миллер банкротом
Суд признал блогера Лизу Миллер банкротом
Суд признал блогера Лизу Миллер банкротом

Суд на Кубани признал блогера Лизу Миллер банкротом

© Фото : @kto_takayaЛиза Миллер
© Фото : @kto_takaya
Лиза Миллер. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края признал блогера Лизу Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта), против которой возбудили уголовное дело о легализации денег в особо крупном размере, банкротом, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Там отмечается, что к моменту обращения в суд она накопила долгов более чем на 233 миллиона рублей и рассчитываться с кредиторами ей нечем.
"У должника, согласно представленному списку кредиторов, имеются неисполненные денежные обязательства перед кредиторами на общую сумму 233 299 102,40 рублей. Должник указывает, что прекратил расчеты с кредиторами, имеющегося у него имущества недостаточно для расчётов с кредиторами, размер задолженности превышает размер имущества, имеющегося у должника", - сказано в материалах суда.
Суд признал ее банкротом и назначил арбитражного управляющего, который должен составить список всех неисполненных обязательств, а также найти все ее имущество, за счет продажи которого можно рассчитаться с должниками. Отчет финансового управляющего суд назначил на апрель следующего года.
Ранее СК РФ сообщил, что московские следователи возбудили на блогера уголовное дело по статье "легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". По версии следствия, в 2020-2022 годах блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей, а для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами она легализовала часть суммы путем финансовых операций.
В СК также сообщали, что Батюта находится на территории иностранного государства, следствие намерено объявить ее в розыск.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что блогер может находиться в Дубае.
ПроисшествияРоссияДубайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
