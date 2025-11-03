https://ria.ru/20251103/mid-2052650439.html
Захарова связала обрушение башни в Риме с финансированием Украины Италией
Захарова связала обрушение башни в Риме с финансированием Украины Италией - РИА Новости, 03.11.2025
Захарова связала обрушение башни в Риме с финансированием Украины Италией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование Киева на фоне обрушения исторической башни в Риме. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T16:27:00+03:00
2025-11-03T16:27:00+03:00
2025-11-03T17:45:00+03:00
в мире
италия
рим
киев
мария захарова
италия
рим
киев
в мире, италия, рим, киев, мария захарова
В мире, Италия, Рим, Киев, Мария Захарова
Захарова связала обрушение башни в Риме с финансированием Украины Италией
Захарова заявила на фоне ЧП в Риме, что Италия рухнет из-за трат на Украину