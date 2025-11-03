Рейтинг@Mail.ru
Захарова связала обрушение башни в Риме с финансированием Украины Италией - РИА Новости, 03.11.2025
16:27 03.11.2025 (обновлено: 17:45 03.11.2025)
Захарова связала обрушение башни в Риме с финансированием Украины Италией
Захарова связала обрушение башни в Риме с финансированием Украины Италией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование Киева на фоне обрушения исторической башни в Риме. РИА Новости, 03.11.2025
Захарова связала обрушение башни в Риме с финансированием Украины Италией

Захарова заявила на фоне ЧП в Риме, что Италия рухнет из-за трат на Украину

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование Киева на фоне обрушения исторической башни в Риме.
В понедельник обрушилась часть средневековой башни Конти в центре Рима неподалеку от Колизея, пострадали четыре человека. Позднее произошло повторное обрушение.
"Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Как напомнила Захарова, в мае МИД Италии сообщил, что поддержка Украины со стороны этой страны составила около 2,5 миллиардов евро.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Рютте отправил Италию на восточный фронт НАТО
3 октября, 00:37
 
