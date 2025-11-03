Рейтинг@Mail.ru
МИД России соболезнует семьям погибших при землетрясении в Афганистане - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/mid-2052629761.html
МИД России соболезнует семьям погибших при землетрясении в Афганистане
МИД России соболезнует семьям погибших при землетрясении в Афганистане - РИА Новости, 03.11.2025
МИД России соболезнует семьям погибших при землетрясении в Афганистане
Россия выражает соболезнования семьям погибших при землетрясении в Афганистане, Москва продолжит оказывать жителям страны гуманитарное содействие, сообщили в... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:10:00+03:00
2025-11-03T14:10:00+03:00
в мире
россия
москва
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20250901/afganistan-2038906806.html
россия
москва
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, афганистан
В мире, Россия, Москва, Афганистан
МИД России соболезнует семьям погибших при землетрясении в Афганистане

МИД РФ выразил соболезнования семьям погибших при землетрясении в Афганистане

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия выражает соболезнования семьям погибших при землетрясении в Афганистане, Москва продолжит оказывать жителям страны гуманитарное содействие, сообщили в МИД РФ.
Москве выражают искреннее сочувствие семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Россия продолжит оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу", - говорится в сообщении на сайте МИД.
По информации, приведенной министерству, из-за землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник север страны, погибли порядка 30 человек, еще около 400 пострадали.
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
1 сентября, 17:17
 
В миреРоссияМоскваАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала