МИД России соболезнует семьям погибших при землетрясении в Афганистане
МИД России соболезнует семьям погибших при землетрясении в Афганистане - РИА Новости, 03.11.2025
МИД России соболезнует семьям погибших при землетрясении в Афганистане
Россия выражает соболезнования семьям погибших при землетрясении в Афганистане, Москва продолжит оказывать жителям страны гуманитарное содействие, сообщили в... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:10:00+03:00
2025-11-03T14:10:00+03:00
2025-11-03T14:10:00+03:00
в мире
россия
москва
афганистан
россия
москва
афганистан
в мире, россия, москва, афганистан
В мире, Россия, Москва, Афганистан
МИД России соболезнует семьям погибших при землетрясении в Афганистане
МИД РФ выразил соболезнования семьям погибших при землетрясении в Афганистане