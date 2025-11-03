"Металлург" не включил Кузнецова в заявку на матч КХЛ

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" не включил форварда Евгения Кузнецова в заявку на матч против "Шанхайских драконов", сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кузнецов перешел в "Металлург" 1 октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Форварду 33 года, он принял участие в 8 матчах текущего регулярного чемпионата и набрал 5 очков (0+5).