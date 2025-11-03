"Металлург" не включил Кузнецова в заявку на матч КХЛ

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" не включил форварда Евгения Кузнецова в заявку на матч против "Шанхайских драконов", сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча регулярного чемпионата между "Металлургом" и "Шанхайскими драконами" пройдет в понедельник в Магнитогорске. В прошлом матче против казанского "Ак Барса" (0:4) Кузнецов провел на льду пять минут и не сыграл в третьем периоде. После игры главный тренер магнитогорской команды Андрей Разин отказался отвечать на вопрос об этом.
03 ноября 2025 • начало в 14:30
Завершен
07:21 • Даниил Вовченко
(Александр Петунин, Робин Пресс)
09:43 • Руслан Исхаков
(Робин Пресс, Никита Михайлис)
13:10 • Никита Михайлис
(Руслан Исхаков, Алексей Маклюков)
16:05 • Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Илья Набоков)
50:57 • Роман Канцеров
(Алексей Маклюков, Робин Пресс)
53:31 • Егор Коробкин
(Егор Яковлев, Matvei Galenyuk)
00:48 • Никита Попугаев
Кузнецов перешел в "Металлург" 1 октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Форварду 33 года, он принял участие в 8 матчах текущего регулярного чемпионата и набрал 5 очков (0+5).
В апреле Кузнецов расторг соглашение со СКА по взаимному согласию сторон. Контракт, подписанный в августе 2024 года, был рассчитан на четыре сезона. В составе петербуржцев форвард провел 45 матчей с учетом плей-офф, набрав 40 очков (13+27).
До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), став игроком "Вашингтон Кэпиталз". В марте 2024 года столичный клуб обменял россиянина в "Каролину Харрикейнз". Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
В КХЛ назвали лучших игроков недели
3 ноября, 12:57