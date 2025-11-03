Рейтинг@Mail.ru
Палеонтологи установили новый вид вымершего гигантского медведя - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/medvedi-2052576964.html
Палеонтологи установили новый вид вымершего гигантского медведя
Палеонтологи установили новый вид вымершего гигантского медведя - РИА Новости, 03.11.2025
Палеонтологи установили новый вид вымершего гигантского медведя
Установлен и описан новый вид вымершего гигантского медведя уракан Борисяка, обитавшего на территории России около 5-6 миллионов лет назад, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T05:14:00+03:00
2025-11-03T05:14:00+03:00
общество
россия
ставропольский край
алексей лопатин
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040988118_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_5aaa2c3fbe12985014ad99fa885e07a9.jpg
https://ria.ru/20251016/nauka-2048397054.html
https://ria.ru/20250813/avstraliya-2035038689.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040988118_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_efbd13b50b8f9eb94064d6892b2241da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ставропольский край, алексей лопатин, российская академия наук
Общество, Россия, Ставропольский край, Алексей Лопатин, Российская академия наук
Палеонтологи установили новый вид вымершего гигантского медведя

Новый вид вымершего гигантского медведя назвали ураканом Борисяка

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЭкспонаты выставки "Человек и медведь" в Дарвиновском музее в Москве
Экспонаты выставки Человек и медведь в Дарвиновском музее в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Экспонаты выставки "Человек и медведь" в Дарвиновском музее в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Установлен и описан новый вид вымершего гигантского медведя уракан Борисяка, обитавшего на территории России около 5-6 миллионов лет назад, сообщил РИА Новости директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин.
"Мной описан новый вид из вымершей группы гигантских медведей, родственной современным большим пандам. Я назвал его ураканом Борисяка в честь первого директора Палеонтологического института академика Алексея Алексеевича Борисяка (1872–1944), который в том числе изучал и ископаемых медведей", - сказал Лопатин.
Изображение-реконструкция: динокрокуты нападают на носорога (хилотерия). Окрас животных гипотетический - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
На Кавказе жил зверь, опаснее саблезубых тигров
16 октября, 07:00
По словам ученого, данный вид был по величине как самые крупные из современных бурых медведей, которые весят свыше 700 кг.
"Уракан Борисяка был большим даже по меркам гигантских медведей, приближаясь к максимальному размеру представителей этой группы. Как и все ураканы, это был крупный активный хищник, способный к быстрому бегу", - отметил директор Палеонтологического института.
Исследование проводилось на останках возрастом около 5,5-6 миллиона лет, найденных в Ставропольском крае.
Пока что уракан Борисяка известен лишь по одной особи, однако новые виды медведей продолжают обнаруживать.
"Древние медведи изучены далеко не исчерпывающим образом, так что новые виды еще будут находить в разных странах мира, в том числе и в России", - заключил Лопатин.
Древний кит Janjucetus dullardi - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Австралии открыли новый вид древнего кита
13 августа, 15:48
 
ОбществоРоссияСтавропольский крайАлексей ЛопатинРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала