Палеонтологи установили новый вид вымершего гигантского медведя

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Установлен и описан новый вид вымершего гигантского медведя уракан Борисяка, обитавшего на территории России около 5-6 миллионов лет назад, сообщил РИА Новости директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин.

"Мной описан новый вид из вымершей группы гигантских медведей, родственной современным большим пандам. Я назвал его ураканом Борисяка в честь первого директора Палеонтологического института академика Алексея Алексеевича Борисяка (1872–1944), который в том числе изучал и ископаемых медведей", - сказал Лопатин

По словам ученого, данный вид был по величине как самые крупные из современных бурых медведей, которые весят свыше 700 кг.

"Уракан Борисяка был большим даже по меркам гигантских медведей, приближаясь к максимальному размеру представителей этой группы. Как и все ураканы, это был крупный активный хищник, способный к быстрому бегу", - отметил директор Палеонтологического института.

Исследование проводилось на останках возрастом около 5,5-6 миллиона лет, найденных в Ставропольском крае

Пока что уракан Борисяка известен лишь по одной особи, однако новые виды медведей продолжают обнаруживать.